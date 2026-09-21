El papa León XIV en la Argentina: día por día, este es el cronograma de la visita del 8 al 11 de noviembre

Tras la confirmación del arribo a la Argentina del papa León XIV, se conoció el itinerario oficial que llevará a cabo el sumo pontífice en su visita pactada del 8 al 11 de noviembre. El recorrido incluirá la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján.

Al ser el retorno de un Papa al país desde el viaje de san Juan Pablo II en 1987, los fieles ya conocen el cronograma de un viaje que durará tres días y tendrá un ritmo frenético para cumplir con todas las obligaciones ya pactadas.

El papa León XIV se retira al final de su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, en Roma, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini) Andrew Medichini - AP

Robert Francis Prevost, el primer Papa nacido en Estados Unidos y también ciudadano peruano tras sus años como misionero y obispo en ese país, se hará presente el domingo 8 de noviembre por la tarde, tras un breve paso por Uruguay.

Según se conoció en el cronograma oficial, la primera actividad del sumo pontífice será un homenaje al general José de San Martín, en una plaza que lleva su nombre.

Concluida esta actividad, será el turno de visitar la Casa Rosada donde mantendrá el primer contacto con el presidente Javier Milei.

El cronograma detallado de la visita del Papa

Domingo 8 de noviembre

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

Horario Actividad 08.00 Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10.00 Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13.30 Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 14.00 Vuelo hacia Lima, Perú

Quién es el papa León XIV

Nacido el 14 de septiembre de 1970 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, León XIV cultivó su vida sacerdotal en Perú, donde fue misionero y obispo -enviado, especialmente, por Francisco, su antecesor-. Tras el paso por la nación inca obtuvo la ciudadanía en 2015.

El testimonio del Papa León XIV

Luego del cónclave que lo eligió el 8 de mayo de 2025, el Papa brindó su primera audiencia y tuvo una deferencia con la periodista peruana, Paola Ugaz, quien le obsequió una chalina. En ese ida y vuelta, el Sumo Pontífice le aseguró que pronto tendrían novedades sobre una posible visita a América Latina, que se terminará de cristalizar en noviembre.