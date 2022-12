El periodista Julio López denunció que su cuñada murió por mala praxis en un hospital de Quilmes

escuchar

El periodista de TN y Radio Mitre Julio López realizó una denuncia pública por mala praxis a su cuñada, que murió en el hospital de San Francisco Solano, en el partido bonaerense de Quilmes. Según contó, la mujer ingresó el lunes pasado para una operación programada, pero su cuadro se complicó y no habría recibido la atención médica correspondiente. En su relato, López también dijo que la señora fue trasladada al hospital Iriarte.

En un relato pormenorizado a Radio Mitre, López sostuvo que la mujer ingresó al hospital de Solano para una intervención programada de vesícula y que el lunes a las 12 del mediodía recibieron el primer parte médico. “De ahí en más no apareció nunca más un cirujano en este hospital. A la tarde empezó a complicarse el cuadro, a ser un vientre agudo, mi mujer a los gritos pidió por ayuda, le decían que estaba viniendo un cirujano, el cirujano nunca más apareció. Le empezaron a dar morfina”, contó el periodista sobre cómo se habría dificultado el estado de salud de la hermana de su esposa Patricia.

“Se hizo la noche y mi mujer gritaba que por favor la trasladaran a su hermana a un hospital donde le pudieran brindar algún tipo de solución. No tenían ni siquiera para hacerle una ecografía en el hospital de Solano. El martes a la mañana, en plenos festejos del Mundial, me llama Patricia y me dice que la cosa estaba terroríficamente mal”, siguió López.

Dijo, entonces, que él decidió hablar con personal de Salud de la Municipalidad de Quilmes para ver si podían solucionar la situación. “Hablo con la Secretaría de Salud. Como trabajo en un medio tengo la suerte de conocer gente, como vi que esto iba mal y se iba a cobrar una vida, llamé a [Jonatan] Konfino (secretario de Salud de Quilmes), le expliqué que lo que le estaba diciendo era que iban a matar una persona, que necesitaba un traslado urgente, que el cirujano nunca más había pasado por ahí y que esa persona estaba con morfina que le duraba una hora por el dolor”, manifestó.

Tras su llamado, explicó que en ambulancia trasladaron a su cuñada al hospital Iriarte. “Ahí entró y había una de las personas que la operó, el asistente del cirujano, que la vio. Dijo: ‘Esto es una pancreatitis’. Tenía un vientre hinchado. Le dieron una medicación sin rotular, los sachets donde le ponían la medicación, y la volvieron a mandar para el hospital de Solano sin historia clínica, sin ni siquiera dar instrucciones”, continuó el periodista, quien dijo que con su mujer pensaron que la derivación era una buena noticia, al entender que no era “tan letal” el cuadro.

Sin embargo, de acuerdo a su historia, no fue así ya que su cuñada siguió desmejorándose y otra vez volvieron a enviarla desde el hospital de Solano al Iriarte. “El miércoles a la mañana yo en un ataque de nervios voy al hospital de Quilmes, hablo con la directora adjunta, le explico que más allá de todo, esto iba a costar una vida y que yo sabía que el hospital de Quilmes estaba tratando de salvarle la vida”, sostuvo.

Y continuó: “Más allá de toda grieta, cuando fui a hablar con esta persona, muy humana ella, me atendió con un mate de La Cámpora. Y yo ahí entendí que la política con salud, mata. Hasta ahí estaba viva mi cuñada y ella entendió que estaba haciendo lo mejor. De hecho le puso onda, habló con la gente de la UTI, de emergencia, pero ya el cuadro estaba bastante irreversible. La vuelven a abrir y encuentran que lo que tenía desde el día lunes que la operaron era una hemorragia y la panza llena de sangre. Le hacen una punción, le encuentran líquido negro, la lavan, la aspiran y la vuelven a cerrar”.

Tras eso, López también se quejó por la comunicación del hospital de Quilmes al momento de dar los partes médicos y aseveró: “Falleció, se llamaba Claudia. Murió porque es pobre. Porque se cruzó la política con la salud. No había nadie en ese hospital, no estaban los profesionales. No tiene que ver con de qué lado estés, qué es lo que vos creés o lo que te moviliza políticamente, esto le costó la vida”.

Para cerrar, López cargó contra la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y concluyó: “Sé que mañana van a estar con el pan dulce en la boca y yo voy a estar enterrando a mi cuñada con mi familia, que está destrozada”.

El periodista antes había dicho que Claudia militaba en el Polo Obrero y “la llevaban arriada a cobrar”. En tanto, el referente de esa organización de izquierda, Eduardo Belliboni, también se refirió a la muerte de la mujer en sus redes.

“Luego de una deficiente atención en el hospital de Solano, la compañera Claudia falleció. Cuidaba a su madre y luchaba contra la pobreza. Una operación de vesícula terminó en mala praxis. Sus compañeros del Polo Obrero visitaron a la familia para apoyarla”, relató el dirigente social en la misma línea que López y asimismo pidió justicia por la militante fallecida.

El jueves pasado y luego de deficiente atencion en el H de Solano, la cra Claudia falleció cuidaba a su madre y luchaba c/la pobreza.

Una operación de vesícula termino en mala praxis.

Sus compañerxs del Polo Obrero visitaron a la familia para apoyarla #JusticiaPorClaudia — eduardo belliboni (@EBelliboni) December 24, 2022

De momento, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dijeron a LA NACION que para analizar este caso hay que revisar en detalle la historia clínica, la evolución de la operación inicial y la orden de traslado.

