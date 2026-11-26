Faltan algunos días para confirmarlo, pero noviembre podría convertirse en el mes más cálido desde que existen registros. De acuerdo con la información del Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea, hasta el 26 de noviembre la temperatura global muestra un aumento promedio de 2,21 °C respecto de la era preindustrial.

El récord anterior se había registrado en septiembre de 2023, cuando el aumento de la temperatura media global alcanzó 1,81 °C. En tanto, 2024 fue el año más cálido desde que existen registros, con un incremento promedio de 1,6 °C. ¿Esto significa que llegamos a una nueva normalidad? La respuesta es no. Las temperaturas, como todos los fenómenos que estudian las ciencias de la atmósfera, son fluctuantes y sus variaciones responden a múltiples factores.

Que un mes sea excepcionalmente cálido no significa que todos vayan a serlo. Tampoco implica que el cambio climático sea el único responsable. Fenómenos como El Niño son factores puntuales y transitorios que influyen sobre la temperatura global.

Aun así, el posible récord marca un antecedente significativo: al menos desde 1960 no se había registrado una temperatura de estas características en el planeta. Basta recordar que hace apenas una década, durante la COP21 de Naciones Unidas sobre cambio climático, los países adoptaron el Acuerdo de París con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 1,5 °C.

Si bien no existen indicios de que este nivel de calentamiento se haya convertido en una constante, sí hubo períodos en los que se superó ese umbral. De acuerdo con el portal Celsius Earth, que utiliza datos de Copernicus, desde 2016 se registraron 30 meses en los que la temperatura global superó ese límite. ¿Por qué?

Hay dos hechos que generan consenso entre la mayoría de los científicos y gobiernos del mundo. El primero es que la temperatura global está aumentando. El segundo, que ese incremento está relacionado con el crecimiento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Según la NASA, hoy hay 426 partes por millón de CO₂ en el aire y la temperatura aumentó 1,57 °C respecto de la etapa previa a la industrialización. Esta comparación es clave porque los científicos atribuyen el incremento de la concentración de estos gases a la actividad humana, especialmente a la desarrollada durante los últimos 150 años.

Se conoce como gases de efecto invernadero a los compuestos capaces de retener calor y hacerlo rebotar una y otra vez dentro de la atmósfera. El más conocido es el CO₂, aunque también figuran el metano (CH₄) y el óxido nitroso (N₂O). No son los únicos, pero sí algunos de los más vinculados con la actividad industrial y, en consecuencia, con la crisis climática.

En esa línea, existe una relación directa entre el nivel de emisiones y la capacidad productiva de un territorio, así como con el tipo de industrias que desarrolla y la cantidad de habitantes que tiene. Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), esto ocurre en gran medida porque la producción mundial todavía se sostiene sobre la combustión de carbón, petróleo y gas.

Por eso, la ONU atribuye a la generación de energía a partir de combustibles fósiles un papel central en la crisis climática. Sin embargo, no es el único sector involucrado. El transporte, la agricultura, la ganadería y el resto de las actividades productivas también contribuyen a esta situación. La Argentina no es la excepción.

¿Argentina es responsable?

Sin duda, la Argentina no ocupa un lugar central entre los emisores globales de CO₂e, pero tampoco es uno de los países con menores emisiones. Los números permiten dimensionarlo: China es hoy el principal emisor del mundo. En 2024 liberó 14.100 millones de toneladas de CO₂e. La Argentina emitió el equivalente al 2,9% de lo que produjo el gigante asiático y al 0,77% del total mundial. En América Latina, solo Brasil y México superan al país y ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente.

Según la información oficial disponible, en 2022 el 50% de las emisiones argentinas correspondió al sector energético. Allí se incluyen todas las actividades vinculadas con la producción, el transporte, la transmisión y la distribución de energía, además de las fugas. De acuerdo con el análisis oficial, las emisiones de este sector crecieron de manera sostenida a partir de 2008 y mantienen una tendencia ascendente.

El segundo mayor emisor del país es el sector agropecuario, responsable del 25,5% de las emisiones hace tres años. Se trata de un sector particular porque, aunque ocupa el segundo lugar en emisiones totales, es el principal responsable de las emisiones de metano y óxido nitroso. Esto se explica por la fermentación entérica, es decir, los gases que genera el ganado, la gestión del estiércol y el uso de fertilizantes y pesticidas. Según los datos disponibles, las emisiones del sector crecieron levemente entre 1990 y el último año relevado.

Vinculado con la actividad agropecuaria, el tercer sector que más aporta gases de efecto invernadero es el cambio de uso del suelo. Esto no se refiere únicamente a las emisiones que genera reemplazar un bosque nativo por un barrio o un campo, sino también a la pérdida de su capacidad para absorber CO₂ mediante la fotosíntesis. En ese sentido, el análisis indica que el 12,8% de las emisiones que genera el país podrían evitarse si no se desmontara.

Por último, la industria y los residuos representan el 5,9% y el 5,8% de las emisiones, respectivamente. En el primer caso se incluyen la construcción y las manufacturas; en el segundo, los desechos generados por la producción y el consumo.