El Premio Nobel de Física 2026 fue para el profesor belga Francis Halzen

El Premio Nobel de Física 2026 fue otorgado al belga Francis Halzen por contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico, informaron las autoridades de la Real Academia Sueca de Ciencias.

Halzen, de 82 años y nacido en Bélgica, sentó las bases de un nuevo tipo de astronomía. Su idea consistía en utilizar el hielo glaciar del Polo Sur para capturar las misteriosas partículas llamadas neutrinos. El resultado fue el Observatorio de Neutrinos IceCube, capaz de rastrear neutrinos originados en el cosmos distante.

The IceCube Neutrino Observatory – ideated by this year’s physics laureate Francis Halzen – tracks neutrinos that originate in the distant cosmos.



The neutrino interactions that are continuously collected by IceCube will provide researchers with novel knowledge about the violent… pic.twitter.com/Z7aD79nC76 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

El neutrino es la partícula más esquiva del universo; carece de carga eléctrica y casi no tiene masa. Generalmente, atraviesa la materia sin ser detectado; rara vez se hace notar al colisionar con un núcleo atómico. En la década de 1980, el profesor Halzen, que actualmente trabaja en la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, se dio cuenta de que el hielo antártico podría ser ideal para capturar una cantidad suficiente de neutrinos, lo que permitiría a los investigadores obtener más información sobre sus lejanos orígenes.

En 1992, un grupo de investigadores e ingenieros realizó los primeros intentos de introducir sensores de luz en el glaciar del Polo Sur. El avance se produjo unos veinte años después: el telescopio IceCube registró neutrinos con propiedades que convencieron a los investigadores de que se originaban en regiones distantes del espacio.

Cosmic neutrinos with extremely high energies are very rare, so an enormous volume of ice is needed to observe an adequate number of collisions. The IceCube Neutrino Observatory covers an entire cubic kilometre and was finished in 2011. Researchers soon discovered the first… pic.twitter.com/HozaTNgZVt — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

Halzen se dio cuenta de que ubicar el observatorio de neutrinos en el Polo Sur geográfico tenía muchas ventajas: allí ya existía una estación de investigación, con una organización para transportes regulares y todo lo necesario para que un equipo pudiera trabajar.

El hielo también ofrece muchas ventajas como material. A suficiente profundidad, la oscuridad es constante. Una desventaja es que el frío hace imposible viajar hacia y desde el Polo Sur durante gran parte del año. Todo el trabajo práctico debe realizarse durante el breve verano antártico, entre noviembre y febrero.

El año pasado, este premio de Física fue otorgado al británico John Clarke, al francés Michel Devoret y al estadounidense John Martinis por poner en práctica la mecánica cuántica y permitir el desarrollo de todo tipo de tecnología digital, desde teléfonos celulares hasta una nueva generación de computadoras.

Otros Nobel

El galardón de Física, que se anunció en Estocolmo, es el segundo de esta temporada, después de que este lunes se otorgara la medalla de Medicina al psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y a los científicos alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel. Los investigadores fueron reconocidos por su trabajo pionero en el campo de la optogenética, que consiste en controlar las señales nerviosas mediante la luz y permite detectar con mayor claridad el mapa cerebral.

“There is a big picture that brings it all into relief and my hope is that we can increase empathy and understanding,” says 2026 medicine laureate Karl Deisseroth.



As a medical student, Deisseroth completed part of his training at a psychiatric clinic. He was struck by the… pic.twitter.com/dZBRnF2A9z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

Al premio de Física le seguirá el de Química el miércoles. El ganador del galardón de Literatura se dará a conocer el jueves y el premio quizás más esperado, el de la Paz, se anunciará el viernes. El premio de Economía, en tanto, cerrará la temporada de los Nobel el 12 de octubre.