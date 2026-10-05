Quién ganó el Premio Nobel de Medicina 2026

Este lunes 5 de octubre se anunciaron los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2026. El galardón internacional se entrega cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan conducido investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en diversas disciplinas.

En esta edición, los científicos Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel son quienes recibieron el Nobel de Medicina. Fueron reconocidos por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética. Esta disciplina permite activar o desactivar la actividad de células nerviosas individuales en un cerebro vivo.

Who is receiving exciting news from Thomas Perlmann, the secretary of the medicine committee?



Find out who will be awarded this year’s #NobelPrize in Physiology or Medicine – we’re moments away from breaking the news. pic.twitter.com/GqRTVXC86j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

El comité elogió su trabajo “por descubrimientos que condujeron a la optogenética, que hace posible activar o desactivar la actividad de células nerviosas individuales en un cerebro vivo”.

“Este método ahora se utiliza en laboratorios de todo el mundo para revelar los misterios del cerebro”, indicó el comité en la red social X.

La Asamblea del Nobel dijo que Deisseroth trabaja en la Universidad de Stanford en California, mientras que Hegemann está en la Universidad Humboldt en Berlín y Nagel en la Universidad de Würzburg en Alemania.

La temporada de anuncios de los galardones de este año se celebra desde este lunes hasta el próximo 12 de octubre y abarca los campos de la física, la química, la literatura, la paz y la economía. Por estas distinciones, los laureados de cada categoría reciben un premio de 12 millones de coronas suecas (aproximadamente US$1,22 millones).

The 2026 #NobelPrize laureates in physiology or medicine have laid the foundation of a new era in neuroscience.



Using optogenetics, researchers have been able to reveal neural circuits governing specific memories, feelings, and behaviours relevant for neurological and… pic.twitter.com/VBajdQuD9c — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

Las instituciones oficiales en Estocolmo y Oslo revelan a los ganadores de cada categoría de manera progresiva a través de transmisiones en directo en sus plataformas digitales. Este martes será el turno del Nobel de Física; el miércoles, de Química; el jueves, de Literatura; el viernes, del Nobel de la Paz; y el próximo lunes, del Nobel de Economía.

Siguiendo la tradición, los diplomas y las medallas de oro se entregarán formalmente el 10 de diciembre de 2026, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Alfred Nobel. Las ceremonias científicas y literarias se realizarán en Estocolmo, Suecia, mientras que el Nobel de la Paz se otorgará en Oslo, Noruega.

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 fue otorgado conjuntamente a los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunitaria periférica y las células T reguladoras. El jurado del Instituto Karolinska reconoció entonces a los investigadores por explicar cómo el cuerpo humano mantiene bajo control al sistema inmunitario para evitar que ataque por error sus propios tejidos y órganos.