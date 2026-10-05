Semana del Nobel: otra vez César Aira se perfila como la esperanza argentina en las apuestas por el premio de Literatura

Con la entrega del Premio Nobel de Medicina, comenzó hoy la semana de los Nobel. Como es tradición, el jueves, a las ocho de la mañana (hora argentina), será el turno del galardón de Literatura. Si bien en estos premios que se entregan desde 1901 no existen nominaciones ni ternas, distintas casas de apuestas funcionan como “termómetros” de las tendencias a nivel global. El ranking de los apostadores determina cuánto “paga” cada autor; y cuanto más paga, más atrás en lista aparece.

Los ganadores del Nobel reciben una medalla de oro, un diploma y un premio monetario de once millones de coronas suecas, lo equivale a cerca de 1,2 millones de dólares.

“Cada octubre, hasta mi muerte, voy a tener que soportar esto", había vaticinado César Aira en ocasiones anteriores FERRAN NADEU

Con la escritora china Can Xue (seudónimo de Deng Xiaohua, de 73 años) nuevamente a la cabeza, la Argentina sostiene la esperanza de su bautismo de victoria en el máximo galardón literario internacional que concede la Academia Sueca con la aparición en las listas del escritor oriundo de Coronel Pringles, César Aira, de 77 años. También figuran en el mercado de apuestas, más abajo en la nómina de Betsson, Mariana Enriquez y Samanta Schweblin. A diferencia de otros autores cuya obra ha caído en el olvido, ni Jorge Luis Borges ni Julio Cortázar recibieron el Nobel. El país con más premios Nobel de Literatura es Francia (16), seguido por Estados Unidos (10) y el Reino Unido (8).

Después de la autora china, en Ladbrokes aparecen la canadiense Anne Carson (con muchos admiradores en la Argentina), el australiano Gerald Murnane, el japonés Haruki Murakami y el estadounidense Thomas Pynchon. También están allí el indio-estadounidesne Salman Rushdie, la rusa exiliada en Alemania Ludmila Ulitskaja, la portuguesa Lídia Jorge, los estadounidenses Don DeLillo, Joyce Carol Oates y Stephen King, los italianos Claudio Magris y Roberto Saviano, el irlandés Cólm Tóibín, el francés Emmanuel Carrére, la japonesa Yōko Tawada, los mozambiqueños Mia Couto y Paulina Chiziane, los canadienses Margaret Atwood y Michael Ondaatje, el rumano Mircea Cărtărescu, el marroquí Tahar Ben Jelloun y hasta la británica J. K. Rowling.

Si se siguiera un criterio de paridad de género, que no está acreditado, este año le tocaría el turno a una mujer. Desde los años del #MeToo en adelante, la Academia Sueca optó por premiar alternativamente a un escritor y a una escritora; así lo obtuvieron, en los años pares a partir de 2018, Olga Tokarczuk, Louise Glück, Annie Ernaux y Han Kang. En total, el Nobel de Literatura se otorgó 118 veces a 122 autores entre 1901 y 2025; solo diecioco escritoras lo ganaron.

Resulta llamativo que editores argentinos, a diferencia de sus colegas españoles, no se hayan interesado en publicar la obra de Can Xue, que en 2025 integraba la lista de favoritos encabezada por Murnane (de quien tampoco se consigue nada en el país), seguido por el húngaro László Krasznahorkai, que finalmente ganó el Nobel el año pasado y que tenía algunos títulos publicados por sellos locales independientes, al igual que la surcoreana Han Kang.

Desde 2010, no se premia a un autor en lengua española, “huérfana” de un Nobel vivo. El último en recibirlo fue el peruano-español Mario Vargas Llosa, que falleció en 2025. Entre los candidatos con más chances –siempre según estas quinielas literarias- están los españoles Enrique Vila-Matas y Antonio Muñoz Molina, los mexicanos Homero Aridjis y Cristina Rivera Garza (una de las diez autoras menores de 70 años), los chilenos Raúl Zurita y Diamela Eltit, la uruguaya Cristina Peri Rossi y César Aira.

En América Latina, seis escritores recibieron hasta ahora el galardón: Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Vargas Llosa.

Samanta Schweblin, César Aira y Mariana Enriquez Archivo

En la casa de apuestas sueca, Aira se ubica en el top-five. En la cima, están Can Xue y Carson, seguidas por Murnane y el escritor indio Amitav Ghosh. Además del autor de La liebre y Cumpleaños (que alguna vez, borgeanamente, sentenció “Cada octubre, hasta mi muerte, voy a tener que soportar esto”), aparecen bastante alejadas con otros autores de talla internacional Enriquez y Schweblin. Para Robin Olenius, jefe de Relaciones Públicas de Betsson Group, existe una tendencia que se repite en este mercado: “Los autores que logran captar el respaldo tanto de los expertos literarios como de los apostadores suelen mantenerse entre los grandes candidatos al Nobel. Can Xue, Anne Carson y Gerald Murnane son claros ejemplos de ello. Por el contrario, escritores con mayor visibilidad comercial pueden generar un fuerte entusiasmo y meterse entre los cinco favoritos, aunque muchas veces vuelven a perder terreno en las ediciones siguientes”.