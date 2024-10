El primero argentino en lograrlo: así trabaja el colegio privado de Tigre elegido hoy el mejor del mundo en una categoría

Escuchar

El Colegio María de Guadalupe, una escuela de gestión privada en Tigre, hoy sumará a su línea de tiempo que en 2024 se convirtió en la primera escuela argentina en ganar el World’s Best School Prize, un premio que reconoce con 10.000 dólares a las mejores instituciones educativas del mundo en cinco categorías. Solo algunos pocos lo sabían hasta hoy a la mañana, cuando se anunció que la institución –tras haber pasado varias instancias– resultó ganadora en la categoría colaboración con la comunidad. Habían invitado a familias para que participaran del encuentro virtual y pusieron una pantalla en el patio para que lo pudieran ver también los chicos que iban llegando.

Fue reconocido por sus programas de Orientación Vocacional, Mentoría e Inclusión Laboral a través de los cuales buscan –con educación de calidad y apoyados por alianzas con empresas locales, universidades, ONG, voluntarios y familias– cambiar la realidad de los chicos del barrio Las Tunas. En esta zona del conurbano bonaerense, el 62% vive en situación de precariedad habitacional, el 47% está en condición de hacinamiento y el 73% de los jefes de familia no terminaron el secundario, según datos del colegio sobre la base de encuestas socioambientales hechas en 2022.

El programa está destinado a jóvenes de hasta 25 años que hayan terminado el secundario. Son talleres de tres meses en los que buscan desarrollar habilidades para la inclusión laboral, cuentan con capacitaciones en habilidades digitales (armar un currículum, usar LinkedIn), sociolaborales y técnicas, como en logística.

Después sigue la intermediación laboral. En esta etapa los acompañan durante por lo menos otros tres meses, muchas veces en contacto con las empresas en donde están trabajando. A la vez, dos veces al año hacen un relevamiento para seguir la trayectoria de los egresados. Hoy, el 40% de los que finalizan o se capacitan dentro del programa de Inclusión Laboral está consiguiendo un primer empleo formal. Esto llevó a una disminución del 21% al 13% en los estudiantes que, luego de egresar, no estudian ni trabajan.

El premio destaca que empoderan a estudiantes provenientes de contextos de vulnerabilidad social con un modelo integral que combina el aprendizaje académico con el desarrollo profesional y compromete a toda la comunidad alrededor de la institución para favorecer la continuidad educativa y la inclusión laboral de jóvenes. Utilizarán el dinero proveniente del reconocimiento para comprar computadoras para este programa.

Creado en 2012 por la Fundación María de Guadalupe, el colegio nació porque una de sus fundadoras, María Paz Mendizabal (el otro es Ruby Souviron, fundador de Despegar), realizaba en ese barrio apoyo escolar. Abrieron sus puertas ese año para los primeros tres grados de primaria. Cuatro años más tarde, inauguraron el secundario. El edificio propio llegó recién en 2018 y en 2019 egresó la primera camada. En 2023, inauguraron el jardín de infantes, el único de los niveles que actualmente no cuenta con subvención estatal. Hoy, asisten 700 estudiantes. Este año inauguraron su segunda institución, el Colegio Rosario Vera Peñaloza, en Garín, que ya cuenta con 225 alumnos.

Es un modelo educativo innovador e inclusivo que enfatiza en una educación personalizada y de jornada completa desde primer grado. Culminan en un título de bachiller con especializaciones en administración, medio ambiente, programación y/o producción audiovisual.

“La comunidad completa de María de Guadalupe está muy orgullosa de este reconocimiento mundial que pone a la Argentina ante los ojos del mundo. Destacamos la oportunidad de mostrar el poder de un compromiso comunitario significativo, con un enfoque en garantizar puentes entre la escuela, la vida laboral y el acceso a la universidad. Nuestra principal ambición es contribuir a crear las mejores escuelas del mundo, y este reconocimiento sin duda potenciará nuestra capacidad para inspirar a otros a creer que se necesita una comunidad para criar y educar a un niño con resultados sobresalientes”, dijo Luis Arocha, director ejecutivo de la Fundación María de Guadalupe.

“Es un gran honor para mí otorgar al Colegio María de Guadalupe en la Argentina el World’s Best School Prize for Community Collaboration 2024. La diferencia que han hecho en las vidas de sus alumnos, en su comunidad y más allá, inspirará a educadores y responsables de políticas por igual. Espero que los gobiernos ahora miren su brillante ejemplo para ver lo que se puede lograr cuando las escuelas se comprometen con el alto rendimiento y cuando la educación busca abordar algunos de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Su trabajo ilumina el camino hacia un futuro mejor”, apuntó Vikas Pota, fundador de T4 Education y de los World’s Best School Prizes.

Estos premios, fundados por T4 Education en alianza con Accenture, American Express y la Fundación Lemann de Brasil, se establecieron para compartir las mejores prácticas de las escuelas de todo el mundo por el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo de la próxima generación y por su impacto positivo en sus comunidades. El Istituto Galilei-Costa-Scarambone, en Italia, ganó el World’s Best School Prize en la categoría promoción de vidas saludables; el Ryan International School, Vasant Kunj, en India, ganó en acción ambiental; y también de ese país el CM RISE School Vinoba, de Ratlam, en innovación; the First Ukrainian School, en Polonia, ganó en superación de la adversidad.

Los ganadores de los cinco premios fueron elegidos por un jurado de alrededor de 200 líderes de todo el mundo –incluidos académicos, educadores, ONG, emprendedores sociales, sociedad civil y el sector privado–; entre ellos, Esteban Bullrich, exsenador y exministro de Educación, y Mercedes Miguel, actual ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Los finalistas y ganadores, además, fueron invitados al World Schools Summit el 23 y el 24 de noviembre próximos, en Dubái, que reunirá a líderes educativos globales con las mejores escuelas del mundo para ayudar a transformar la educación. En la ceremonia de premiación también se anunció la apertura de las postulaciones de escuelas para los World’s Best School Prizes 2025.

“Es supersignificativo para tener una voz en lo que queremos hacer, para poder mostrar con otros lo que hacemos. Y nos encuentra en un momento relindo, con metodologías e instancias de evaluación ya aceitadas. Tenemos un montón de cosas para compartir, es muy lindo sentir que estás a la altura de lo que hacás y podés compartirlo”, dijo a LA NACION María Luz Diez, directora de Desarrollo Institucional del colegio.

Y agregó: “Está en nuestro mapa seguir abriendo colegios, pero también poder seguir impactando, poder compartir de lo que hacemos para que siga impactando el sistema. Tuvimos reuniones con ministros de educación, con universidades, con muchas organizaciones. Esto nos potenció a que nos escuchen más y esa fue siempre nuestra misión”.

En el secundario, a la vez, los alumnos del María de Guadalupe cuentan con orientación vocacional y mentoría que busca el acompañamiento personalizado en pequeños pasos y funciona con voluntarios. “De primero a cuarto año trabajamos en el desarrollo emocional, y en quinto y sexto en el conocimiento del mundo laboral”, detalló a este medio Catalina Ferreccio, directora del programa.

En el colegio apuestan por talleres para prepararse para el mundo laboral y seguimiento personalizado de los jóvenes que asisten Fabián Marelli - LA NACION

“Creo que la evaluación constante de nuestra actividad, en contacto con los chicos y también las familias, es uno de los puntos que explica el impacto del proyecto. También sin dudas hay algo de convicción y compromiso por parte del equipo”, apuntó.

Indicadores

En un contexto en donde apenas 16 de 100 estudiantes en la Argentina terminan el secundario en el tiempo y con los saberes esperados, y solamente tres de ellos pertenecen al tercil más bajo –según datos del Observatorio Argentinos por la Educación–, el Colegio María de Guadalupe tiene un 99% de tasa de promoción y el 44% de los graduados continúa con estudios superiores, un número que en los jóvenes argentinos del decil más bajo de ingresos es apenas de 17,5%.

Además, según informaron, los resultados de los alumnos de las Pruebas Aprender 2021 se aproximan a los resultados promedio de las escuelas de nivel socioeconómico alto (78% satisfactorio en lengua y 75% en matemática), mientras que en las de nivel socioeconómico bajo apenas un 25,5% alcanzó el nivel satisfactorio en matemática y un 22% en lengua.

La demanda es alta: por cada chico que entra, hay seis que quedan afuera. “Eso te muestra que la demanda de las familias es real y abrumadora. Nuestra política es priorizar hermanos y, después, tratar de otorgarle la vacante a las familias que más lo necesitan: madres solteras o muchas veces recibimos situaciones judicializadas”, explicó Arocha.

“Estamos brindando educación de calidad y oportunidades reales cuyo impacto se vive todos los días”, agregó Mercedes Henderson, coordinadora general de Desarrollo Institucional.

Mercedes Henderson, Luis Arocha y Cecilia Brondo, integrantes del equipo del colegio Fabián Marelli - LA NACION

Todos resaltan la importancia del vínculo con las familias y el acompañamiento personalizado para el que cuentan con un equipo de orientación escolar integrado por psicólogos, psicopedagogos y asistencia social. “Para mí, significa quién es cada uno, qué le pasa a cada alumno, cuál es la mejor forma de aprender para ellos”, explicó Cecilia Brondo, directora general del colegio.

Cada estudiante cuenta con un tutor que lo acompaña a lo largo de toda la secundaria. Es quien, por ejemplo, se encarga de llamarlos si se ausentan, hablar con sus amigos o incluso visitar sus casas si hay necesidad. “Ir detectando a los emergentes antes de que exploten”, resumió Lucía Ferreyra, tutora y coordinadora del programa de Inclusión Laboral y también tutora de segundo año.

“También detectar cómo podemos acompañar a sus familias a que sean padres involucrados. Nuestro trabajo es integral. Cuando están por ingresar al colegio vamos a conocerlos a su casa con trabajadores sociales para saber también qué necesitan y los maestros tienen, mínimo, dos entrevistas por año. Armamos también talleres sobre la base de las necesidades que detectamos; por ejemplo, crianza con límites para mamás muy jóvenes”, detalló Brondo.

Cómo colaborar

La Fundación María de Guadalupe se sostiene y crece gracias al apoyo de donantes que acompañan con su aporte la trayectoria de los estudiantes en sus dos colegios, además de la contribución de la alianza con el Estado, el aporte de privados y de las mismas familias de los estudiantes. Se puede donar en: www.mariaguadalupe.org.ar. “El 58% de nuestros ingresos viene por la subvención que hoy tenemos en primaria y en secundaria para los cargos docentes de la provincia de Buenos Aires. Después hay un 12% que proviene de las familias; aquellas que pueden pagan una cuota social, un arancel por el colegio, que hoy está rondando los $30.000 la jornada completa. El resto es el aporte de la sociedad civil comprometida, de donantes”, puntualizó Diez.

