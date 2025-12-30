El recuerdo de un sobreviviente de Cromañón, a 21 años de la tragedia, y la enseñanza que le dejó: “Disfrutar al máximo”

El jueves 30 de diciembre de 2004, la banda de rock Callejeros tocó en el boliche “República de Cromañón”, ubicado en el barrio porteño de Once. Lo que se preveía como un espectáculo musical terminó en una de las mayores tragedias del país, con 194 muertos y miles de heridos. Nicolás, uno de los sobrevivientes, visitó los estudios de LN+ para revivir su experiencia y compartir la enseñanza que le dejó aquella fatídica noche.

“Lo que aprendí después de Cromañón es disfrutar la vida al máximo”, aseguró Nicolás. “Darle importancia a las pequeñas cosas. Cuidarnos a nosotros mismos y a los otros es muy importante. Porque ese otro puede terminar salvando tu vida”, agregó.

En palabras del sobreviviente, “otra de las enseñanzas que nos dejó Cromañón es que, el argentino, es un pueblo solidario”. “Y esto queda en evidencia con un dato que brindó la Justicia: la noche de la tragedia, el 40% de las personas que murieron fueron aquellos que salieron del boliche y volvieron a entrar para ayudar al resto”.

En diciembre de 2004 el país entero se vistió de luto Nicolás Suárez

“Fue una masacre”

Al evocar lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004, Nicolás estableció una diferencia. “Fue una masacre. Hablar de tragedia alude a algo inevitable. Pero nosotros hablamos de Cromañón como una masacre, porque fue algo que se pudo haber evitado y en donde hubo responsables directos", subrayó.

“Cromañón era un boliche habilitado para 1.037 personas. Pero las estimaciones de la Justicia indican que esa noche hubo entre 3.000 y 4500 personas: el triple”, indicó Nicolás.

El afiche publicitario de los shows de Callejeros en Cromañón

El horror en primera persona

Cuando le preguntaron sobre lo que vivió adentro del boliche, Nicolás recordó: “Yo estaba al fondo de Cromañón, donde estaba la barra de bebidas, junto a mi hermano y un montón de amigos, con los cuales pudimos salir todos“.

Según su testimonio, logró salir del lugar “por inercia” y “gracias a los empujones de quienes venían detrás mío”. “Al quedarnos a oscuras, la única referencia que teníamos era un cartelito que indicaba la salida de emergencia. Pero yo salí exactamente por donde había entrado”, detalló.

Las investigaciones posteriores dieron cuenta de que, esa supuesta salida de emergencia, estaba cerrada con cadenas y candado.

Familiares de las víctimas de Cromañón durante una marcha Nicolás Suárez

El derecho a ser reconocidos

En su visita a los estudios de LN+, Nicolás también se refirió a la situación de los demás sobrevivientes. “En la ciudad de Buenos Aires existe la ley 4786, sancionada en 2013, que solo reconoce a 1.600 sobrevivientes sobre los 4500 que se calcula que hubo”, resaltó.

“Entonces, el año pasado, se logró quebrar con esa lógica y abrieron un período, 20 años después, para que muchos pibes puedan reclamar como víctimas del Estado: eso es un paso fundamental para que un sobreviviente pueda sanar”, sostuvo Nicolás.

Como todos los años, durante esta tarde se realizará la marcha de los sobrevivientes, a partir de las 17.30hs, desde Plaza de Mayo hasta el memorial de Cromañón, ubicado en plaza Miserere.

Al finalizar, Nicolás compartió un agradecimiento. “Si hoy puedo estar hablando con ustedes, es gracias a Dios. Simplemente una cuestión del destino”, concluyó.