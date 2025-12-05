El disco de Callejeros que salió un mes antes de la tragedia de Cromañón fue el tercero más escuchado en la Argentina

En los últimos días, los listados de lo que escucharon los usuarios de Spotify durante 2025 coparon las redes sociales. Hasta el cansancio, cabe añadir. Y de ese conjunto de escuchas la plataforma realizó distintos rankings sobre la música que escuchan los argentinos en formato digital.

Como un dato que pasó casi inadvertido, en el tercer puesto de lo discos (no artistas) más reproducidos en el país aparece Rocanroles sin destino, el disco de la banda Callejeros que se editó el viernes 24 de noviembre de 2004, poco más de un mes antes de que se produjera la tragedia de Cromañón, el 30 de diciembre de ese año.

Ese día fallecieron 194 personas tras un incendio en medio del recital de la banda. Ese día Callejeros dejó de existir y se inició un largo proceso que todavía sigue abierto. Pero, casi 22 años después, ese álbum, que incluso sufrió una lógica de cancelación, terminó ubicándose tercero entre los álbumes más escuchados en la Argentina, después de Debí tirar más fotos y Un verano sin ti, ambos de Bad Bunny.​

Esta preferencia por Callejeros en 2025 no deja de llamar la atención, dado que la banda compite con artistas en actividad y que presentan material nuevo constantemente. Pero, también, pugna contra la siempre poderosa nostalgia que acumula en la Argentina discos y bandas del peso de Los Redonditos de Ricota o Soda Stereo, solo por mencionar extremos. Bueno, Callejeros o más precisamente, su disco Rocanroles sin destino, según Spotify, terminó imponiéndose sobre todos los demás. Las razones son un misterio. La plataforma no proporciona líneas ni datos para poder ahondar un análisis sobre los fenómenos y sus causas. Con lo cual, solo cabe interrogarse sobre el asunto.

A fines del año pasado se estrenó en Prime Video la serie Cromañón con un éxito relativamente bueno, pero que de ninguna manera explicaría una marea de escuchas del disco de Callejeros. Además, el año pasado, en los datos proporcionados por Spotify también aparecía ese álbum entre los más escuchados. La curiosidad de 2025 es que el discos de Callejeros terminó arriba de discos como el de Milo J., Duki, Lali, Emilia, María Becerra...

Habría que añadir que, además, a Callejeros hay que ir a buscarlo, porque en el ranking de los artistas más escuchados no aparece. Es decir que individualmente, la banda no tiene el volumen de audiencia de otros, pero sí el disco Rocanroles sin destino como obra. Tampoco es un grupo que pueda promocionar sus canciones que dejaron de programarse en las radios y otros medios. Al parecer, nada detuvo su vigencia, oscura vigencia.

Los otros rankings

Según lo señalado en el informe, el Top 10 de artistas argentinas más escuchadas en 2025 estuvo encabezado por Emilia Mernes, quien se quedó con el primer puesto. Detrás de ella se ubicaron María Becerra y Tini Stoessel, seguidas por Nicki Nicole, Eugenia Quevedo, Cazzu, Lali, Ángela Leiva, La Joaqui y Karina, ‘La Princesita’, que completan el ranking de las más elegidas por el público a lo largo del año.

Por otro lado, el ranking general de los artistas más escuchados en Argentina durante 2025 estuvo encabezado por Bad Bunny, quien volvió a ocupar el primer puesto entre las preferencias del público. Detrás se ubicaron Un Poco de Ruido, Duki y Q’ Lokura, seguidos por Emilia, Milo J, Anuel AA, Luck Ra, María Becerra y Myke Towers. Sin dudas, un Top 10 marcado por la mezcla de géneros y la fuerte presencia del urbano.

Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y La Bresh

En cuanto a las canciones, “La Plena - W Sound 05”, de W Sound junto a Beéle y Ovy On The Drums, se posicionó como la más escuchada del año en el país, según el listado elaborado por Spotify. Entre los temas que integran el Top 10 también aparecen “Amor de Vago” de La T y La M, “BAILE INoLVIDABLE” de Bad Bunny, “capaz (merengueton)” de Allehm y Yorghaki, y “Tu jardín con enanitos” de Roze Oficial, entre otros éxitos que dominaron las playlists durante todo el 2025.

Bad Bunny accepts the Best Urban Song award for "LA MuDANZA" onstage during the 26th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada on November 13, 2025.

Bad Bunny lidera el ranking general en Argentina durante 2025

