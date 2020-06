El recuerdo de Sergio Gendler, a un año de su muerte

Sergio Gendler falleció el 14 de junio de 2019 por un cáncer intestinal contra el que luchó durante casi dos décadas Fuente: Archivo

Con una extensa carrera en televisión y radio, un estilo inconfundible y un sinfín de anécdotas graciosas, el 14 de junio de 2019 fallecía Sergio Gendler a los 53 años. Había sido internado de urgencia en la Clínica Fleming por un cáncer intestinal contra el que luchó durante 19 años. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Israelita de La Tablada.

A raíz de los problemas digestivos que padecía, a Gendler le habían diagnosticado en 2000 la enfermedad de Crohn . Dicha enfermedad se manifiesta como un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal que puede afectar cualquier parte del sistema digestivo, comúnmente en el colon y el recto.

Gendler trabajó durante 21 años en Artear tanto para los noticieros de El Trece como de TN , señales de las que se desvinculó en agosto de 2014. Además, durante sus últimos años, el periodista participaba en el programa Le doy mi palabra de Alfredo Leuco en Radio Mitre , Sarasa de Ronnie Arias y Atardecer de un día agitado de Sergio Lapegüe, ambos en La 100, y junto a Sebastián "el Pollo" Vignolo" en Fox Sports Radio .

Sergio Gendler junto a su mujer Nancy y dos de sus cuatro hijas Fuente: Archivo - Crédito: Gerardo Viercovich

El periodista tuvo cuatro hijas: Bárbara (20) e Ivana (18), de su primer matrimonio; y Malena (8) y Agustina (6), fruto de su relación con Nancy Lescano , la pareja con la que vivió los últimos 13 años .

"Siempre fui bastante mujeriego. Confieso que me hubiera encantado ser padre de un varón para ir a la cancha y llevarlo a jugar al fútbol. Pero con el correr del tiempo, sentí que tener hijas mujeres es una bendición , es hermoso. Solo le pedía Dios que me salieran sanitas y felices. No puedo pedir más", había manifestado Gendler en una entrevista.

Tras la noticia de su muerte, personalidades del mundo del deporte, la política y colegas los recordaron con sentidos mensajes. Uno de ellos fue Diego Maradona , quien le había dedicado un mensaje en sus redes sociales, " Que descanses, Ruso ", habría escrito el hoy DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Mauricio Macri también le había dedicado unas palabras al recordar que se habían conocido durante su gestión al frente del club de Boca Juniors . " Sergio Gendler . Nos conocimos y convivimos con respeto y mucho afecto durante mis 12 años en Boca. Lo recuerdo como una persona muy positiva y un gran profesional. A su familia, mis condolencias", había publicado el entonces presidente en Twitter.

De los muchos saludos de colegas, quizás uno de los más recordados y emotivos fue el Santo Biasatti que se emocionó hasta las lágrimas cuando le tocó dar la noticia del fallecimiento de quien fuera su compañero en Telenoche .

Sobre su salida del canal del barrio porteño de Constitución, había trascendido una versión de un manejo fraudulento de dinero durante la cobertura del Mundial de Brasil, algo que el propio periodista se encargó de desmentir.

"Fue una salida consensuada. Yo estaba en Mitre y en La 100, y después seguí en Fox. En su momento se dijo que había tenido problemas de viáticos, pero era mentira. Si el Grupo Clarín me dejó seguir trabajando en Mitre es porque no se tocó un peso. Es mentira todo eso. Uno puede ser desprolijo pero jamás le toqué el bolsillo a nadie , menos al lugar que me hizo viajar por el mundo. Soy un gran agradecido a Canal 13", le había explicado a Mirtha Legrand en un programa emitido en 2018.