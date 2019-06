Sergio Gendler quiso casarse antes de morir

El periodista deportivo estaba en pareja hacía trece años con Nancy, una organizadora de eventos con quien tuvo dos hijas. Crédito: Instagram

La noticia de la muerte de Sergio Gendler , a causa de la enfermedad de Crohn, sorprendió al país. En las últimas horas, los amigos del periodista deportivo lo despidieron a través de los medios, las redes sociales y en la intimidad. Uno de ellos fue Sergio Lapegüe , con quien Gendler compartía programa todos los días en La 100: el conductor contó detalles sobre la relación de su amigo con Nancy Lescano, su pareja desde hace 13 años.

"El año pasado, o a principios de este año, me contó: 'Este año me caso'. Porque él convivía con Nancy. Y ahora me pongo a pensar que él ya sabía lo que tenía y decidió casarse. Y no sé si lo pudo hacer porque la enfermedad en febrero comenzó a atacarlo muy fuerte", reveló Lapegüe.

Nancy y Sergio estaban en pareja desde que ella tenía 21 años y él 37, y tenían dos hijas en común: Malena y Agustina. En el último día de la madre, el periodista había descrito a su pareja en un posteo como "linda, excelente madre y esposa, aunque un poco gritona".