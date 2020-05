Larreta, durante la conferencia de prensa del sábado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de mayo de 2020 • 11:57

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, evitó la polémica pero al mismo tiempo respaldó hoy la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, días después de una nueva crítica pública de su sucesor, Axel Kiciloff.

En diálogo con el canal América, Larreta analizó: "No es momento para discusiones políticas, no voy a entrar, no me voy a enganchar en una discusión política. Ahora si debo decir que tengo una valoración enorme por María Eugenia Vidal , ha hecho un gran esfuerzo en la provincia de Buenos Aires. Una provincia en la que tenían postergaciones de décadas, y ella salió adelante, le puso una dedicación enorme, una entrega..."

Además, destacó: "Yo a Maria Eugenia la valoro muchísimo, ha sido muy solidaria conmigo en este tema también y lo dejo bien en claro. Pero no voy a entrar en peleas políticas porque no viene al caso. Es momento de trabajar juntos abocados a la pandemia."

"La semana pasada me quisieron hacer pelear con (Horacio Rodríguez) Larreta y ahora con Vidal, no tengo tiempo para eso. No busqué polemizar porque eso ya lo debatimos en la campaña. No tengo tiempo para pelearme con Vidal. Lo que hay que hacer ahora es darnos una mano entre todos para revertir lo que está pasando", sostuvo Kicillof este domingo en diálogo con El fin de la metáfora, por Radio10.

Vidal, en tanto, se mantiene públicamente en silencio, aunque trascendió un comentario realizado a sus íntimos: "En medio de una pandemia donde cada día contamos muertos y viene posiblemente la peor etapa, ellos hacen política. No me van a encontrar ahí en este momento".