Paro controladores aéreos, en vivo: el estado de los vuelos y los aeropuertos, minuto a minuto
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación anunció medidas de fuerza que afectarán vuelos domésticos e internacionales a partir de esta mañana; continuarán hasta el 29 de este mes
Cuándo afectará vuelos internacionales
La primera afectación directa a vuelos internacionales será el sábado 27 de diciembre, con una medida de fuerza entre las 14 y las 17.
Cómo será el paro antes de Navidad
El martes 23 de diciembre, antes de Nochebuena, se prevé otro cese de actividades de tres horas en despegues nacionales, de 19 a 22.
Así está ahora Aeroparque
La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia
Frente a la escalada del conflicto y la inminencia de las paralizaciones, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia entre las partes para el mismo miércoles 17 de diciembre, a las 10 de la mañana.
Se espera una solución negociada que minimice las afectaciones a los miles de pasajeros que tienen previsto viajar durante el período festivo.
Audiencia virtual
Las autoridades también mencionaron la audiencia virtual del pasado viernes, donde Atepsa “intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación”.
Esto, a su juicio, evidencia una “falta de voluntad para alcanzar un acuerdo paritario” y sugiere la intención de “ir directamente a la implementación de las medidas de fuerza y tomar de rehenes a todos los argentinos de bien en plena época de fiestas de fin de año”.
El paro: la respuesta a Atepsa
En contraste con los argumentos gremiales, fuentes oficiales consultadas por este medio expresaron su contundente rechazo, asegurando que las acciones de Atepsa “son ilegítimas y persiguen un claro objetivo político”.
Apuntaron que “este accionar del gremio no responde a cuestiones de índole paritaria o laboral, sino que está motivado por intereses netamente políticos personales de la cúpula gremial”, desvinculando las protestas de demandas laborales legítimas.
Así será el paro el jueves 17
Al día siguiente, jueves 18, vuelos domésticos se verán afectados por una medida similar, programada de 16 a 19.
El comunicado de Atepsa
Atepsa publicó en su cuenta de Instagram que “a partir del 17 de diciembre continúan las medidas legítimas de acción sindical, afectando vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país”.
El gremio denuncia por meses “ausencia de diálogo, incumplimientos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica”.
Cuándo empieza y cuándo termina la medida de fuerza
El paro de controladores aéreos comienza el 17 de diciembre y termina el 29 de diciembre.
En qué horario es el paro este miércoles 17
El calendario de paros es clave para miles de pasajeros. El miércoles 17 de diciembre, habrá un paro entre las 8 y las 11 de la mañana para despegues nacionales.
Cómo es el cronograma de paros de controladores aéreos
|Fecha
|Horario
|Tipo de vuelos afectados
|Alcance de la medida
Miércoles 17 de diciembre
8 a 11 hs
Vuelos nacionales
Paro de despegues
Jueves 18 de diciembre
16 a 19 hs
Vuelos nacionales
Paro de despegues
Martes 23 de diciembre
19 a 22 hs
Vuelos nacionales
Paro de despegues, previo a Nochebuena
Sábado 27 de diciembre
14 a 17 hs
Vuelos internacionales
Primera afectación internacional
Lunes 29 de diciembre
8 a 11 hs
Vuelos nacionales e internacionales
Paralización general de despegues, previa a Año Nuevo
Por qué hay paro de controladores aéreos
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio de controladores aéreos, hizo público el sábado pasado el cronograma de medidas de fuerza que afectará vuelos domésticos e internacionales durante las fiestas de fin de año.
Las interrupciones, que comienzan el miércoles 17 de diciembre, responden, según el sindicato, a una “falta de respuestas” por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
- 1
El prodigioso matemático veinteañero que trata de resolver una conjetura que premia su solución con un millón de dólares
- 2
Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos
- 3
“El dolor me inunda”. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas
- 4
La dolencia “estigmatizante” que afecta más a los hombres que a las mujeres