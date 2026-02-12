El Senado aprobó el proyecto de ley de reforma laboral; solo 3 provincias llegarán a los 190 días de clase
Además, una tormenta sorprendió al AMBA esta madrugada; murió el protagonista de Dawson’s Creek. Estas son las noticias de la mañana del jueves 12 de febrero de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Con apoyo de aliados, el Gobierno consiguió esta madrugada la aprobación del proyecto de reforma laboral en el Senado, con concesiones a los gremios y medio centenar de modificaciones. El proyecto impulsado por la Casa Rosada fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra y fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento en revisión. Aunque parece difícil, el Gobierno pretende tenerla sancionada antes de la asamblea legislativa del 1 de marzo.
- El proyecto incorpora cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de indemnizaciones. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. Para las indemnizaciones ya no se considerarán conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para pagar esas indemnizaciones, que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio. Se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas.
- Hubo una sorpresiva y fuerte tormenta con granizo en varios barrios de la Ciudad y el conurbano durante la madrugada del jueves. “Había baja probabilidad de tormentas y se cumplió”, explicó el Servicio Meteorológico Nacional.
- Solo tres provincias cumplen con los 190 días acordados de clases. Según un informe de Argentinos por la Educación, solo Santiago del Estero, San Luis y Mendoza alcanzarán este año el objetivo cuando se analizan cómo impactan los feriados nacionales, los provinciales y las jornadas institucionales con suspensión de clases.
- Murió el actor James Van Der Beek, a los 48 años. Famoso por su papel protagónico como Dawson Leery en Dawson’s Creek, la exitosa serie de finales de los 90, en 2023 fue diagnosticado con cáncer de colon. Su esposa y sus seis hijos comunicaron ayer su muerte tras luchar contra la enfermedad.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Bajo presión, las principales redes sociales acuerdan ser calificadas por su “seguridad adolescente”
- 2
Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos en el interior este miércoles 11 de febrero
- 3
Un dato que preocupa: solo tres provincias cumplen con los 190 días acordados de clases
- 4
Así armaban bombas molotov frente al Congreso: encapuchados, piedras e incidentes por la reforma laboral