Fuerte tormenta y granizo en varios barrios de la Ciudad y el conurbano durante la madrugada

Entre la 1 de la mañana y las 2.30 de este jueves, en algunos barrios porteños y municipios del conurbano, una tormenta con granizo despertó a varios vecinos, que vieron interrumpido su descanso cuando comenzaron a escuchar ruidos en los techos de casas y autos. “Había baja probabilidad de tormentas y se cumplió. Se emitió un aviso a muy corto plazo por lluvias intensas y granizo”, confirmó a LA NACION Cindy Fernández, vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Dolores, que vive en el barrio de Palermo, contó a LA NACION que se despertó porque las alarmas de varios de los vehículos estacionados en las calles aledañas a su departamento empezaron a sonar tras el impacto de las piedras congeladas.

Como la joven, otras personas se mostraron sorprendidas en las redes sociales por el inesperado granizo en medio de una noche cerrada, y con algunos truenos y relámpagos. “Está cayendo granizo en Palermo. La ira de Dios (?)“, escribió en X la usuaria @NatiBeneitez.

Está cayendo granizo en Palermo.

La ira de Dios (?) pic.twitter.com/wwbBHq8uz5 — Nati Beneitez 🍷 (@NatiBeneitez) February 12, 2026

“Duró poco, pero cayó granizo grande”, contó la usuaria de X @LauraPVignatti al relatar lo que había visto en la comuna 1 que abarca los barrios porteños de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución.

Una locura el granizo de 10 minutos que cayó recién en CABA. — Jose Zambrano🎙️ (@jossza2014) February 12, 2026

Horas previas, el SMN había emitido una alerta por tormentas para las primeras horas de este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

#BuenJueves ⛅

Tras las tormentas aisladas con granizo de la madrugada, se preve una jornada con cielo parcialmente nublado y ambiente más templado en Buenos Aires, con máxima de 28 °C.



Viernes y sábado, similares condiciones de tiempo: algo ventoso del este con ráfagas 💨, y… — Christian Garavaglia (@ChGaravaglia) February 12, 2026

En el municipio bonaerense de Pilar también hubo vecinos que registraron la caída del agua congelada: “Tremenda tormenta de granizo a las 2. 15′ seguidos de piedras. Nunca lo había visto".

“Acá en Villa Domínico [partido de Avellaneda] hace media hora [que graniza], pero veo en otras zonas ¡tremendo!”, escribió otro usuario de X.

Cómo seguirá el tiempo este jueves

El SMN emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias para este jueves. El aviso naranja abarca el norte de Entre Ríos y un sector del este de Santa Fe. Para esa región se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que podrían superarse en forma puntual.

En cuanto a la alerta amarilla por tormentas, alcanza al este de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, el sector del noreste de Córdoba, el sudoeste de Corrientes y el sur de Entre Ríos. Allí se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superaciones puntuales.

También rige alerta amarilla por lluvias sobre la costa este de Santa Cruz. En ese sector se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados entre 10 y 30 milímetros. En áreas más elevadas, la precipitación podría presentarse en forma de nieve o de manera mixta.

El clima en el AMBA

Para este jueves, el SMN prevé en la ciudad de Buenos Aires una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 21°C. Durante la mañana y el mediodía, el cielo estará mayormente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche se presentará parcialmente nublado.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En los próximos días se anticipa un descenso de la temperatura y condiciones estables hasta el domingo, cuando podrían registrarse tormentas aisladas en la primera mitad de la jornada.