Autorizan otro aumento en los colegios; el Gobierno apelará la cautelar que frena la reforma laboral
Procesan y embargan a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por evasión de impuestos en la AFA; habló el abogado de la familia del adolescente que mató a un compañero de 13 años en Santa Fe; Franco Colapinto está más cerca de Buenos Aires. Estas son las noticias de la mañana del martes 31 de marzo de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Procesan y embargan a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por evasión de impuestos en la AFA. Fueron embargados por 350 millones de pesos cada uno. El juez Diego Amarante los procesó por una figura agravada que prevé penas no excarcelables y de hasta 50 años; además, mantuvo la prohibición de salida del país para los dos.
- Autorizan un nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados bonaerenses. El gobierno de Axel Kicillof difundió las nuevas bandas arancelarias para los establecimientos educativos que reciben aportes estatales. Se trata de un aumento de 6,5% en promedio, que impactará en las cuotas desde abril.
- El Gobierno va a apelar la decisión judicial que suspendió 82 artículos de la reforma laboral. Lo informó el Ministerio de Capital Humano. A través de un comunicado, el Gobierno anticipó que va a agotar todas las instancias judiciales para garantizar la vigencia plena de la ley, al considerar que expresa la voluntad legislativa y constituye un mandato de gestión.
- Habló el abogado de la familia del adolescente que mató a un compañero de 13 años en Santa Fe. El defensor de la familia del menor de 15 años aseguró que estaba bajo tratamiento psicológico y detalló que atravesaba un contexto familiar y emocional complejo. El letrado también mencionó que tiene antecedentes de intentos de suicidio y autolesiones, y que era víctima de bullying, pero que no presentaba conductas violentas previas.
- Franco Colapinto está más cerca de Buenos Aires. Todo indica que finalmente el piloto hará una exhibición con un auto de Fórmula 1 en Argentina. Será el domingo 26 de abril, una semana antes del Gran Premio de Miami, en un recorrido de 900 metros sobre la Av. del Libertador y tribunas con cerca de 10.000 entradas a la venta. La última vez que un F1 estuvo en Buenos Aires fue en 2012.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Cierran autopistas y puentes porteños a partir de hoy: habrá cortes totales y desvíos de tránsito
- 2
Quién es Soledad Palameta Miller, la científica argentina acusada de haber robado material biológico en Brasil
- 3
Habló el abogado de la familia del adolescente que mató a un compañero en Santa Fe: “Estaba bajo tratamiento psicológico”
- 4
Agostina Páez consiguió que le otorgaran un habeas corpus y podrá volver a la Argentina cumpliendo dos condiciones