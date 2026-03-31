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Autorizan otro aumento en los colegios; el Gobierno apelará la cautelar que frena la reforma laboral

Procesan y embargan a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por evasión de impuestos en la AFA; habló el abogado de la familia del adolescente que mató a un compañero de 13 años en Santa Fe; Franco Colapinto está más cerca de Buenos Aires. Estas son las noticias de la mañana del martes 31 de marzo de 2026

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Autorizan un nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados bonaerenses
Autorizan un nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados bonaerensesHernan Zenteno - La Nacion

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