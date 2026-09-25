El Senado sancionó el recorte de subsidios al gas; Javier Milei se reunió con Benjamin Netanyahu en EE.UU.

Milei cerró su gira por Estados Unidos . Antes de emprender el regreso al país, el presidente mantuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la sede de las Naciones Unidas. El canciller Pablo Quirno no especificó si en el diálogo se trató la situación de la compañía de capitales israelíes Navitas Petroleum por sus proyectos en la zona de las Malvinas.

Antes de emprender el regreso al país, el presidente mantuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la sede de las Naciones Unidas. El canciller Pablo Quirno no especificó si en el diálogo se trató la situación de la compañía de capitales israelíes Navitas Petroleum por sus proyectos en la zona de las Malvinas. Hay 2 millones de nuevos pobres en el país en el primer semestre del año, según el Indec . El organismo informó que la pobreza creció al 32,3% en los primeros seis meses del año. Hay cerca de 15,5 millones de pobres en el país. La pobreza infantil pasó de 41,3% a finales de 2025 a 44,5% ahora: hay poco más de 4 millones de chicos pobres entre 0 y 14 años. El Gobierno cree que se trata de un alza temporal en el indicador.

El organismo informó que la pobreza creció al 32,3% en los primeros seis meses del año. Hay cerca de 15,5 millones de pobres en el país. La pobreza infantil pasó de 41,3% a finales de 2025 a 44,5% ahora: hay poco más de 4 millones de chicos pobres entre 0 y 14 años. El Gobierno cree que se trata de un alza temporal en el indicador. El Senado sancionó el recorte de subsidios al gas . Se trata del proyecto que modifica la Ley de Zonas Frías, el cual excluye a varios sectores del país del alcance de los subsidios por consumo y transporte. La oposición se retiró masivamente del recinto, lo que provocó que el debate se acorte y se logre la aprobación de la ley por 38 votos a favor y 8 en contra.

Se trata del proyecto que modifica la Ley de Zonas Frías, el cual excluye a varios sectores del país del alcance de los subsidios por consumo y transporte. La oposición se retiró masivamente del recinto, lo que provocó que el debate se acorte y se logre la aprobación de la ley por 38 votos a favor y 8 en contra. El Papa comienza una visita histórica en Francia . Se trata de la primera visita oficial de un jefe de la Iglesia Católica a ese país en 18 años. Hay gran expectativa en París: además del encuentro con jóvenes previsto para hoy, se espera que a la misa que brindará mañana en la Plaza de la Concordia concurran más de 1 millón de fieles. Emmanuel Macron recibió a León XIV a su llegada, pero no asistirá a ningún acto religioso del Papa.

Se trata de la primera visita oficial de un jefe de la Iglesia Católica a ese país en 18 años. Hay gran expectativa en París: además del encuentro con jóvenes previsto para hoy, se espera que a la misa que brindará mañana en la Plaza de la Concordia concurran más de 1 millón de fieles. Emmanuel Macron recibió a León XIV a su llegada, pero no asistirá a ningún acto religioso del Papa. Colapinto terminó 10mo en la última práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino mejoró su posición: había finalizado 18vo en el primer ensayo y 11vo en el segundo. Mañana desde las 8 será la carrera en el circuito urbano de Bakú.

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