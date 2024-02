escuchar

Una profesora de Ezequiel Francisco Curaba, el joven de 21 años que murió tras sufrir quemaduras en el 90% del cuerpo al electrocutarse mientras intentaba robar cables de alta tensión en Rosario, publicó un sentido mensaje tras la viralización del caso . “No quiero que lo recuerden así: él era Eze, mi alumno. Nuestro alumno. Él era muy dulce y andaba con un carro. Tuvimos muchas mañanas de mates y risas. Se medía en todo, pero siempre sonreía”, escribió Melina Gigli, profesora de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº569 Carlos Fuentealba, en un posteo que realizó a través de Facebook.

Y sobre las imágenes del chico con el cuerpo quemado expresó: “No quería que lo recuerden con esa cara porque no era Ezequiel. Sí reconocí su mirada de miedo ante esa situación que estaba viviendo y si bien yo comprendo los mensajes o los comentarios terribles que leí hasta ayer, me parece que poner toda la carga sobre los chicos no está bien”.

El mensaje se dio en un contexto en el que miles de usuarios celebraron en las redes sociales la muerte del joven que tuvo lugar el domingo pasado poco antes de las 20, en Presidente Perón al 6100, en una zanja abierta de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) por donde pasan cables de alta tensión. El joven se introdujo en la zanja para robar los cables cuando recibió una descarga eléctrica que le provocó graves quemaduras. En un video viral capturado por vecinos de la zona se puede ver a Ezequiel minutos después del incidente en estado de shock y siendo atendido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

La publicación que realizó Melina Gigli, la exprofesora del joven de 21 años que murió tras intentar robar cables en Rosario

Curaba debió ser derivado para su atención al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). El personal de salud del mismo informó que el joven había ingresado con el 90% del cuerpo quemado y se encontraba en terapia intensiva con un cuadro “crítico”. Tras agonizar un día y medio, murió.

El joven se encontraba en situación de calle junto a su hermano Cristian, de 34 años, quien también fue cómplice del intento de robo, pero salió ileso.

El joven quemado antes de ser trasladado Captura de video

El caso cobró gran repercusión en los portales de noticias, diarios y las distintas redes sociales. Debido a que en el momento del accidente se encontraba intentando robar los cables muchos de los usuarios publicaron comentarios celebrando su muerte.

Sobre esto su exprofesora lamentó: “Los últimos tiempos han sido difíciles para nuestros pibes, él tiraba de su carro. Andaba cirujeando. Le gustaban los cuentos, pero no leía. Era bueno. Leyendo comentarios en notas de diarios, veo que festejan su muerte tan dura y cruel. Él tiraba de su carro. Quizás, la posibilidad de unos pesos más para el morfi... No lo sé. Era tan dulce y siempre sonreía. Yo no quiero que lo recuerden así”.

Finalmente, Gigli concluyó su mensaje haciendo referencia a la situación económica y social que está viviendo la Argentina: “Estamos en deuda. Qué crueldad. El hambre no espera. Era tan dulce, tiraba de su carro. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuánto dolor”.

En su posteo mostró una foto de Curaba antes y después del accidente. Horas después, la docente de Lengua, Literatura y Comunicación Social habló en Radio Con Vos y confesó lo que sintió al ver las imágenes que se habían viralizado: “Vi a un adolescente que no reconocí porque no lo puede reconocer como alguien que había sido mi alumno en ese estado”.

La foto con la cual su ex profesora decidió recordarlo

También señaló: “Hay barrios en los que el hambre apura muchísimo, en los que hay situaciones que los profesores no podemos hacer volver a los pibes a la escuela, una escuela pública que contiene. Me parece que poner el ojo ahí y destrozar a un pibe que era carrero, que andaba tirando cirujeando no está bien”.

Gigli contó que fue profesora de Curaba en los primeros dos años del nivel secundario y en el comienzo del tercero, y que luego “hubo situaciones que hicieron que él abandonara los estudios”. En este sentido, lamentó: “Ezequiel es uno de los tantos pibes que hemos perdido en estos años. Hemos perdido alumnos por cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico y la pobreza”.

Por último, lo recordó como “un alumno que sonreía siempre”. Y detalló: “No era muy participativo, pero le gustaba escuchar cuando leía un (Roberto) Fontanarrosa, un (Julio) Cortázar. Y le gustaba el fútbol”.

LA NACION

Temas Rosario