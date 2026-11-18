El servicio del tren Sarmiento estará limitado durante el fin de semana largo: qué estaciones afecta
La línea que llega hasta la zona oeste de la provincia de Buenos Aires funcionará entre Once y Castelar; será por obras “fundamentales” para la seguridad operacional, advirtieron
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Durante este fin de semana largo, algunas estaciones del Tren Sarmiento se verán nuevamente afectadas por una reducción del servicio. Desde el sábado a las 14 y hasta el lunes 23 de noviembre por la noche, las formaciones circularán únicamente entre las estaciones Castelar y Once, sin llegar hasta la terminal de Moreno.
La medida corresponde, explicaron desde el Gobierno, a la realización de obras “indispensables” para la seguridad operacional, entre ellas, trabajos de señalamiento en las vías. La limitación del servicio afectará a las estaciones de Moreno, Paso del Rey, Merlo, San Antonio de Padua e Ituzaingó, adonde no llegarán los trenes hasta el primer recorrido del martes.
En esta nueva etapa de obras, se llevará a cabo una renovación de circuitos de vía entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó. Según anticiparon, será la última etapa de la intervención para la renovación integral de circuitos de vías con cables de señalamiento entre Morón y Moreno.
“Esta obra se viene ejecutando en diferentes etapas durante las cuales se produjo el zanjeo para la sustitución de los cables, el recambio de los mismos y las readecuaciones de las mesas de mando de señales de Haedo, Castelar y Moreno”, expresaron las autoridades en un comunicado oficial. A partir del primer recorrido del martes 24, el servicio se desarrollará según sus frecuencias habituales.
A fines de junio, Trenes Argentinos ya había realizado una interrupción total del ramal Once-Moreno durante cuatro días en el marco de las mejoras implementadas por la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional en junio de 2024 mediante el DNU 525/2024. La Emergencia abarca todas las actividades vinculadas con la administración y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y con la operación de los servicios ferroviarios de la Red Ferroviaria Nacional.
En esa oportunidad, realizaron un recambio de los aparatos de vías en Caballito; acondicionamiento de señales en Liniers; modernización de las mesas de mando de las cabinas y los cambios que opera en las estaciones de Castelar, Haedo y Moreno; reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey; puesta en valor integral de las estaciones Morón y Ramos Mejía; y la adecuación de las instalaciones, los andenes y la actualización de los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación.
Alternativas a falta del Sarmiento
Algunas líneas de colectivos pueden sustituir el tramo entre la cabecera de la estación de Moreno y Castelar:
- Línea 57 expreso.
- Línea 57 + 303.
- 57R0 + 443 o 269
- 57R0 + 441
- 88
- 132 A/B + 1 o 136
- Subte A + 136
- 2
- 96
- 1
- 163
- 136
- 392
- 336
- 302
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