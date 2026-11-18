Durante este fin de semana largo, algunas estaciones del Tren Sarmiento se verán nuevamente afectadas por una reducción del servicio. Desde el sábado a las 14 y hasta el lunes 23 de noviembre por la noche, las formaciones circularán únicamente entre las estaciones Castelar y Once, sin llegar hasta la terminal de Moreno.

La medida corresponde, explicaron desde el Gobierno, a la realización de obras “indispensables” para la seguridad operacional, entre ellas, trabajos de señalamiento en las vías. La limitación del servicio afectará a las estaciones de Moreno, Paso del Rey, Merlo, San Antonio de Padua e Ituzaingó, adonde no llegarán los trenes hasta el primer recorrido del martes.

En esta nueva etapa de obras, se llevará a cabo una renovación de circuitos de vía entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó. Según anticiparon, será la última etapa de la intervención para la renovación integral de circuitos de vías con cables de señalamiento entre Morón y Moreno.

Las obras se realizarán hasta el lunes inclusive

“Esta obra se viene ejecutando en diferentes etapas durante las cuales se produjo el zanjeo para la sustitución de los cables, el recambio de los mismos y las readecuaciones de las mesas de mando de señales de Haedo, Castelar y Moreno”, expresaron las autoridades en un comunicado oficial. A partir del primer recorrido del martes 24, el servicio se desarrollará según sus frecuencias habituales.

A fines de junio, Trenes Argentinos ya había realizado una interrupción total del ramal Once-Moreno durante cuatro días en el marco de las mejoras implementadas por la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional en junio de 2024 mediante el DNU 525/2024. La Emergencia abarca todas las actividades vinculadas con la administración y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y con la operación de los servicios ferroviarios de la Red Ferroviaria Nacional.

En esa oportunidad, realizaron un recambio de los aparatos de vías en Caballito; acondicionamiento de señales en Liniers; modernización de las mesas de mando de las cabinas y los cambios que opera en las estaciones de Castelar, Haedo y Moreno; reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey; puesta en valor integral de las estaciones Morón y Ramos Mejía; y la adecuación de las instalaciones, los andenes y la actualización de los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación.

Alternativas a falta del Sarmiento

El servicio se interrumpirá por obras Estrella Herrera

Algunas líneas de colectivos pueden sustituir el tramo entre la cabecera de la estación de Moreno y Castelar: