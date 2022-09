El sindicato UTE defendió el paro docente en la Ciudad: “Más días de clase no es más educación”

La secretaria de Comunicación de UTE-Ctera, Paula Galigniana, defendió este jueves el paro docente que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires en rechazo a las jornadas de capacitación de los sábados, una medida tomada recientemente por el gobierno porteño. Ante los cuestionamientos por el cese de actividades como medida de fuerza, sostuvo que “más días de clase no es más educación” y acusó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta de realizar “anuncios mediáticos sorpresivos”.

En diálogo con AM 910, la maestra se quejó: “Estamos siendo hostigados e intentando ser disciplinados por una política marketinera que lo único que busca es posicionar a Larreta en su carrera presidencial utilizando la educación como un slogan de campaña sin efectivamente dar una sola respuesta a las cosas que pasan adentro de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires”.

A continuación, ahondó sobre los motivos detrás del paro. “Primero, nos están pidiendo que vayamos a trabajar un día sábado, que vayamos a hacer nuestras capacitaciones, nuestros espacios de mejora institucional un día sábado para recuperar un feriado que tuvo características que no hace falta que yo amplíe demasiado…”, lanzó Galigniana y siguió: “Un feriado al que el gobierno minimiza y pone en las mismas condiciones como si hubiera sido un día no laborable por condiciones climáticas, cuando se trató del intento de asesinato de la vicepresidenta”.

Tras ello, enfatizó: “Rodríguez Larreta pretende que nosotros trabajemos un sábado. Las condiciones de trabajo no dicen eso”.

Una de las manifestantes que protestan este jueves en la ciudad de Buenos Aires Gustavo Amarelle / Télam

A pesar de reconocer que las jornadas a realizarse los sábados -solo en tres oportunidades en 2023- para sumar días de clase se pagarán extra, acusó al Gobierno porteño de hacer “anuncios mediáticos sorpresivos” en los cuales “se anuncian cosas en el aire”. En ese sentido, aseguró que “no está escrito en ningún lado cuáles van a ser las condiciones de todo esto” y que “[no se informó] de cuánto [tiempo] van a ser las jornadas y cuánto efectivamente se va a pagar”. E insistió: “No estoy de acuerdo con que no se respeten las condiciones de trabajo. Más días de clase no es más educación”.

Después, manifestó su disgusto al mandatario porteño por la supuesta falta de diálogo con los docentes. “Como los maestros somos los que sabemos estaría buenísimo que Larreta y [Soledad] Acuña nos escuchen. No somos convocados, somos informados de todas y cada una de las medidas por los medios de comunicación”, afirmó.

Cuando le consultaron sobre la duración de la medida de fuerza definida para este jueves, dijo: “Vamos a seguir resistiendo y exigiendo las condiciones de trabajo y de enseñar y aprender que necesitan las escuelas. Y vamos a ser exigiéndole al gobierno de la Ciudad que deje de hacer política con nuestro trabajo, con los chicos y con la educación, y que se siente con los trabajadores, con los padres y con los estudiantes”.

Por último afirmó: “Son muchísimos más los días de clase que se pierden por falta de vacantes o por cuestiones edilicias defectuosas que por un conflicto gremial. Es el gobierno de la Ciudad el que desinvierte en educación, el que deja a 55 mil chicos sin vacantes dentro de las escuelas, el que no arregla los edificios y no garantiza la cantidad de docentes. Se necesitan más docentes, no más horas. Si solamente fuera por los paros docentes, no estaríamos hablando de ningún problema”.

Una de las banderas portadas por los manifestantes de UTE Gustavo Amarelle / Télam

En el comunicado donde convocó al paro, UTE anunció la realización hoy de “actividades descentralizadas” en toda la Ciudad “contra el avasallamiento de los derechos conquistados históricamente por los trabajadores y por el respeto a la jornada laboral docente de lunes a viernes”.

De acuerdo a lo detallado, el cronograma contará con un “semaforazo y clase pública” a las 11 en Acoyte y Rivadavia; además de diversos “semaforazos” en distintas intersecciones del territorio porteño cerca del mediodía. También habrá una caravana que se trasladará desde la esquina de Varela y Cruz hasta La Rioja y Caseros.

“Dejan a los chicos sin clases”

Tras el anuncio de UTE, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, cuestionó ayer a los sindicatos en una serie de mensajes publicados en Twitter.

“Dicen que defienden la educación, pero dejan a los chicos sin clases. Otra vez. Otro día. Como si no hubiera sido suficiente con la pandemia, sostienen y alimentan la tragedia educativa”, planteó la funcionaria, y sostuvo que los que convocan al paro son “los mismos que militaron las escuelas cerradas”. “No nos sorprende, son de lo más previsible. Hacen política”, opinó.

Según argumentó, el gobierno porteño tomó esta medida para evitar que los estudiantes pierdan más días de clase y aclaró que además los docentes reciben un pago extra por asistir a capacitarse los días sábados.

“También pararon para oponerse al ‘Zoom’ en épocas de clases remotas y para pedir ‘virtualidad’ cuando logramos reabrir las escuelas. Pararon de nuevo para decirle ‘NO’ al FMI y otra vez más para solidarizarse con un ‘compañero’ condenado por prender fuego la Legislatura de Chubut”, planteó.

Y cerró: “Usan la escuela y a los chicos como campo de disputa partidaria y alientan a los centros de estudiantes a tomar colegios. Lo voy a decir una y mil veces. No importa cuál sea el argumento: el derecho a la educación no se puede vulnerar”.