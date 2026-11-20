El sistema SUBE tendrá una interrupción parcial de sus servicios el próximo domingo 22 de noviembre de 2026, debido a una actualización tecnológica programada. Según informaron oficialmente, las tareas se desarrollarán entre las 00:00 y las 12:00, período durante el cual no se podrán realizar recargas, acreditar dinero ni acceder a diferentes herramientas digitales vinculadas con la tarjeta. Sí se podrá utilizar el plástico para pagar el transporte público como es habitual.

La medida busca mejorar el funcionamiento del sistema y alcanzará tanto a las operaciones presenciales como a las electrónicas. Sin embargo, desde SUBE aclararon que los pasajeros podrán continuar utilizando el transporte público siempre que tengan saldo disponible en sus tarjetas físicas o digitales.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron realizar las cargas y gestiones necesarias antes del inicio del mantenimiento, especialmente para quienes tengan previsto viajar durante la mañana del domingo.

Qué pasará con la tarjeta SUBE este domingo 22 de noviembre y por qué no se podrán realizar recargas Secretaría de Transporte

Qué servicios de SUBE no funcionarán el domingo 22 de noviembre

Durante las 12 horas que dure la actualización, distintas funciones del sistema permanecerán temporalmente fuera de servicio. Entre ellas se encuentran:

Compra y acreditación de cargas: no será posible cargar ni acreditar dinero en las tarjetas SUBE mediante los canales presenciales o electrónicos.

no será posible cargar ni acreditar dinero en las tarjetas SUBE mediante los canales presenciales o electrónicos. App SUBE : la aplicación estará fuera de servicio durante el mantenimiento.

: la aplicación estará fuera de servicio durante el mantenimiento. Consulta de saldo : los usuarios no podrán verificar el dinero disponible mediante las herramientas afectadas.

: los usuarios no podrán verificar el dinero disponible mediante las herramientas afectadas. Página web de SUBE : el sitio oficial permanecerá temporalmente inhabilitado.

: el sitio oficial permanecerá temporalmente inhabilitado. Atención telefónica: el servicio tampoco estará disponible durante ese período.

Además, la aplicación Cuándo SUBO, que permite consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real y conocer cuándo llegará una unidad, también tendrá inconvenientes durante la actualización.

Cómo viajar en colectivo y subte durante la interrupción de SUBE

A pesar de la suspensión temporal de estas funciones, el mantenimiento no impedirá el uso de las tarjetas que ya tengan dinero acreditado. Por lo tanto, quienes cuenten con saldo suficiente podrán pagar sus pasajes de manera habitual.

Qué servicios de SUBE estarán suspendidos este domingo y qué alternativas tendrán los pasajeros https://comunicacionsmt.gob.ar/contenido/284/que-es-la-tarjeta-ciudadana

Desde el organismo recordaron que el saldo máximo permitido en la tarjeta SUBE es de $40.000, por lo que aconsejaron anticipar las recargas para evitar problemas durante el domingo.

Por otro lado, en los colectivos y subtes que cuenten con sistemas de pago alternativos habilitados, también se podrán utilizar los siguientes medios:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard con tecnología sin contacto.

Celulares y otros dispositivos con tecnología NFC vinculados a tarjetas compatibles.

Códigos QR de billeteras virtuales habilitadas para pagar el transporte público.

Estas alternativas permitirán abonar los viajes sin depender de una nueva carga de SUBE durante las horas de mantenimiento. Su disponibilidad dependerá de los medios de pago aceptados en cada servicio de transporte.

Cuándo volverán a funcionar las recargas y la aplicación SUBE

De acuerdo con el cronograma anunciado, los servicios afectados volverán a estar disponibles a partir de las 12:00 del domingo 22 de noviembre, una vez finalizadas las tareas de actualización previstas.

Para evitar inconvenientes, se recomienda verificar el saldo de la tarjeta antes de la medianoche del sábado y acreditar cualquier recarga pendiente.

De esta manera, quienes tengan que trasladarse durante la mañana del domingo podrán organizar sus viajes con anticipación y evitar dificultades al momento de pagar el boleto, mientras se completa la actualización del sistema SUBE.