El director general de Defensa Civil de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Curita, mantuvo un tenso cruce con periodistas y ofreció una controversial respuesta al ser consultado sobre la no cancelación de dos eventos -uno en el Hipódromo de Palermo y otro en el Club de Gimnasia y Esgrima- a pesar de la alerta naranja que regía sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que se tradujo en un feroz temporal que dejó al menos un muertos varios heridos e incalculables destrozos.

“Existieron dos hechos. Uno de ellos sucedió con gente que estaba en el Hipódromo de Palermo, que había una reunión gastronómica, y el otro fue en la Fiesta Bresh, que hubo solamente accidentados personal policial”, minimizó Curita en declaraciones que ofreció a Todo Noticias.

E insistió: “Todo esto ocurrió cerca de las tres o cuatro de la mañana. Nosotros nos guiamos por el Servicio Meteorológico Nacional, que nos dijeron que la tormenta ya estaba próxima. Establecimos entonces una alerta amarilla que advierte sobre la posibilidad de anegación. Pero claro, no fue así. La lluvia no fue mucha, fue de baja intensidad. Así que, a las cinco de la mañana, levante la alerta amarilla porque no había anegación. Desconocía que fuera a ser de tal magnitud ”.

“De casualidad hubo un accidentado. No hay que cuantificar las cosas así. Tenemos que evitar que se produzca ese evento”; le reprochó Matías Bertolotti, quien conduce el ciclo “Fenómenos” junto a José Bianco. “Creo que el que habla es pronosticador meteorológico”, lo chicaneó entonces el titular de Defensa Civil.

“Bueno, así como la palabra lo dice. Son pronosticadores. Son pronósticos. Si yo en este año, en la corriente del niño, cuando me pasan los partes del Servicio Meteorológico Nacional tengo que cortar todos los eventos por cada uno de los pronósticos... No, no no”, opinó de manera tajante.

“Pero no es pronóstico, Alberto. Por el amor de Dios. Es una falta de respeto lo que yo estoy escuchando en estos momentos. No me quiero poner nervioso. Usted no recibió un pronóstico de tormenta, usted recibió una alerta naranja, de peligro de la población al aire libre por un evento extremo de tiempo. ¿Cómo lo compara con un pronóstico del día a día? Es una locura lo que yo estoy escuchando. Discúlpeme, con todo respeto se lo digo”, le reprochó Bertolotti.

“Pronosticador meteorológico”, repitió irónicamente el funcionario porteño una vez más, que recibió la contestación: “Soy meteorólogo. No sea maleducado”.

Mariana Seguilin, otra periodista que estaba en el piso, decidió entonces interrumpir la discusión en un intento por calmar las aguas y lanzó otra pregunta para Curita: “Ante la duda no podemos cortar, ¿esa sería la situación? ¿Tienen un protocolo?”.

“No, no, no. A ver. La tormenta venía. Pero puede no llegar” , alegó Carita. “Que lo diga mi tía está bien, Alberto. Pero imagínese ir a hablar y decirle eso a los familiares de los 13 muertos en Bahía Blanca”, le reprochó a continuación José Bianco. “¿Estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o estamos hablando de Bahía Blanca? En Ciudad solo cayó y hubo dos heridos que formaban parte del personal policial”, volvió a minimizar.

“No podemos suspender las cosas porque viene una tormenta. Tenemos previsto y tenemos todo el personal, todas las maniobras y el material necesario para poder solventar esta situación”, dijo antes de que los entrevistadores agradecieran su presencia y concluyeran con el diálogo.

Saldo de heridos y destrozos en Ciudad

Producto del fuerte temporal que se desató en la madrugada del domingo, al menos una persona falleció y otras 16 personas resultaron heridas. Se produjo además la caída de 363 árboles y 544 pedidos de ayuda, y 266.476 usuarios estaban sin luz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia las 16.

La emergencia más grave en la ciudad de Buenos Aires se registró en el resto bar “La Isla de Battuta” emplazada dentro del predio del Hipódromo de Palermo, donde unas 300 personas continuaban bailando, cuando a las 3.30 de la madrugada se produjo la voladura del techo de lona y se vino abajo su estructura. Como saldo, trece personas fueron hospitalizadas “con politraumatismos, traumatismos de cráneo y con fracturas en tórax”, según informaron desde el Ministerio de Salud porteño.

Con respecto al deceso contabilizado, se trata de persona oriunda de la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno, quien perdió la vida tras ser aplastada por una rama de un árbol que se precipitó sobre la calle por la que transitaba, según informaron Bomberos de Moreno a la agencia Télam.

El hecho se produjo en la intersección de avenida Monsegur y San Carlos, en una zona de parques y espacios verdes poco transitados, y a una hora aún indeterminada de la madrugada, dado que la alerta se recibió recién a las 9, cuando ya había terminado el temporal. En el lugar trabajó policía científica.

Con información de Télam

LA NACION

Temas Temporal en Buenos Aires