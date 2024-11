El tuitero libertario que se cruzó con Dillom en un avión le respondió tras el episodio: “Nunca van a poder quebrarme la moral”

A dos días del episodio en el que el cantante Dillom increpó en un avión a un tuitero libertario que lo había insultado por redes sociales, el usuario -conocido como “La Pistarini”- le respondió y afirmó estar orgulloso de su reacción. Además, apuntó contra periodistas y creadores de contenido que apoyaron al artista.

“Quiero que sepan que no me arrepiento de nada de lo que sucedió, mantengo al 100% mi postura sobre mis dichos. Yo ejercí mi derecho a expresarme y Dillom por su lado hizo lo mismo, cosa que respeto totalmente”, comenzó.

Luego. el tuitero, cuyo nombre original es Juan Carlos Siber, detalló la situación: “Estábamos en un avión en el medio del Atlántico y no iba a ejercer violencia física teniendo en cuenta todas las consecuencias que eso podría traer para ambos, siempre mantuve la calma. Desde el momento uno, cuando Dillom prendió la cámara y me preguntó si yo era la persona del tuit y si me gustaba sacarle fotos, dije siempre que sí haciéndome responsable de todo”.

“En el vídeo se ve claramente que Dillom intentó agredirme y automáticamente, por reflejo, puse la mano para evitar el contacto y se cayó su teléfono. Lo levantó, dijo una frase más y se retiró; ahí terminó nuestro intercambio”, explicó.

Por otro lado, Siber afirmó que está orgulloso de pensar completamente diferente a distintas personalidades que defendieron al cantante y a quienes definió como “personajes insignificantes”. Entre ellos involucró a Jorge Rial, Pablo Duggan, Diego Brancatelli y al streamer Martín Pérez Disalvo, conocido como “Coscu”.

A ellos, les dedicó: “Tampoco me olvido y les pido que ustedes tampoco se olviden que fueron los que militaron a capa y espada a un violento y golpeador como el expresidente Alberto Fernández solo porque era el ‘Capitán Beto’ que había puesto el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que al final no defendió a nadie y solo fue un aguantadero de ñoquis”.

También, el usuario agradeció a amigos y conocidos que lo defendieron y aconsejaron ante la situación y sostuvo que “nunca van a poder quebrar su moral”. “Sigan y sigan inventando estupideces”, agregó.

Además, cerró con una ironía sobre las frases que Dillom le dijo durante el cruce: “Abrazo. Sí, yo soy La Pistarini. Sigan portándose bien”.

El video de la discusión entre Dillom y La Pistarini

En un vuelo con destino a España, el libertario publicó una foto del intérprete de 220 a sus redes sociales, quien se encontraba unos asientos más adelante, y escribió: “Lo último que me faltaba: coincidir en el vuelo con el p... de Dillom”.

El cantante vio la publicación y comenzó a preguntar uno por uno a los pasajeros quién era “La Pistarini” con su celular grabando. En un momento, se cruzó con Siber y protagonizaron la pelea.

