El vestido en homenaje a Messi que usó la aspirante argentina en la final de Miss Mundo 2026

El retiro de la selección argentina de Lionel Messi alcanzó dimensiones inimaginables y dijo presente en la final de Miss Mundo 2026 desarrollada en Vietnam. La aspirante nacional, Alina Akserald, se presentó con un vestido inspirado en el 10, con imágenes de sus diversas etapas futbolísticas, y logró quedar entre las 20 mejores participantes.

El atuendo cuenta con una base celeste y blanca y en su parte superior emula a la camiseta de la albiceleste, con los históricos bastones verticales.

Por debajo aparecen diversas fotos de Leo, desplegadas a lo largo y ancho. En la mayoría de ellas el astro aparece con la camiseta de la selección argentina.

La modelo en la final de Miss Mundo

Además, Messi se muestra en primer plano y también alzando la Copa del Mundo que ganó en Qatar 2022. Sin embargo, también fue retratado de niño, con la pilcha de Newell’s, y en su etapa gloriosa con la remera del Barcelona de España.

“Qué emoción ver cobrar vida a este vestido que hice con tanto amor para vos. Gracias Alina por confiar en mi trabajo y permitirme ser parte de este momento tan especial ¡Felicitaciones y todo el éxito del mundo, reina! Que hoy brilles más que nunca", manifestó el diseñador del atuendo, Aurelio Martínez previo a la competición.

Por su parte, Jorge Ramírez, otro de sus colaboradores expresó: “Estoy súper orgulloso de ti, de todo lo que has trabajado y del camino que has recorrido. Para mí ha sido un placer acompañarte, crear tu look para Vietnam y asesorarte en cada detalle para este momento tan especial. Hoy confía en ti, disfruta cada segundo y sal a brillar con toda tu luz, porque sé que lo vas a hacer increíble”.

El vestido, en la previa

Ambos posteos fueron compartidos por Akserald antes de desfilar y exhibir el vestido en la gala desarrollada en la ciudad de Nha Trang.

Messi le trajo suerte y la modelo quedó entre las mejores 20 del mundo. Además, se ubicó en el top 5 de “América y el Caribe” junto a las candidatas de Perú, Estados Unidos, Brasil y República Dominicana.

“Y así termino el último baile. TOP 5 de América y el Caribe TOP 5 Multimedia TOP 16 Top Model de América y el Caribe. Gracias por bailar conmigo, los amo”, publicó la joven argentina tras la competición.

En una competición anterior, desfiló con una camiseta de Maradona Redes

La campeona fue la dominicana Joheirry Mola. El podio lo completaron Elisabeth Reynés (España) y Taanusiya Chetty (Malasia).