Dos fallecidas: la decisión de la Justicia sobre el chofer del ómnibus que protagonizó el trágico vuelco sobre la ruta 2

MAR DEL PLATA.– Dos pasajeros, uno con traumatismo de cráneo y otro en tórax, son los únicos dos que aún permanecen internados tras el despiste y posterior vuelco de un ómnibus que con pasaje completo viajaba a esta ciudad desde el Gran Buenos Aires. El chofer a cargo de la unidad al momento del incidente, acusado de homicidio culposo por la muerte de dos mujeres a las que transportaba, se negó a declarar y quedó alojado en una unidad penitenciaria de la vecina localidad de Batán.

El fiscal Germán Vera Tapia lo citó para escuchar su versión de los hechos y solo encontró el silencio de quien fue identificado como Héctor Giurlido, de 48 años. Sufrió algunos golpes y este trámite se había postergado hasta que recibió el alta en el Hospital Municipal de Coronel Vidal, donde estuvo bajo cuidados médicos durante más de 24 horas.

El siniestro se produjo a primera hora de la mañana del pasado martes, a la altura del kilómetro 325 de la autovía 2, en sentido a la costa. Allí, en una curva, el ómnibus siguió en línea recta, derivó en un zanjón de casi tres metros de profundidad y cayó sobre el lateral derecho. Los pasajeros viajaban al primer Encuentro Internacional de Hábitat que organizaba la gobernación de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata.

Las dos pasajeras fallecidas, María Fernández y Mónica Mendoza, murieron en el acto. Según la autopsia, por lesiones derivadas de un literal aplastamiento. Sus cuerpos recién pudieron ser retirados una vez que se pudo mover la carrocería del ómnibus con apoyo de una grúa. La primera era una militante de Morón y la segunda, funcionaria de la Municipalidad de José C. Paz.

Mónica Mendoza, una de las víctimas mortales del vuelco en la ruta 2

Se esperaba el testimonio de Giurlido con alguna explicación mínima de lo sucedido que pudiera servir a la investigación judicial. Hasta el momento solo se lo había escuchado, según testigos, cuando logró salir de la unidad tras el siniestro: alegó que otro vehículo se le cruzó o le hizo una mala maniobra que lo llevó a despistar.

El otro chofer que lo acompañaba ya declaró y aseguró que dormía cuando se produjo el vuelco. Confirmó que Giurlido había tomado el volante poco más de una hora antes, a la altura de Lezama, donde habían hecho una escala de mitad de recorrido y tomaron café.

El fiscal ratificó que el ómnibus tenía toda su documentación en regla, incluido el seguro, y lo mismo el chofer acusado por las muertes y también por las lesiones. Se le practicaron los peritajes de rigor, incluidos tests de alcoholemia en el lugar del hecho y por sangre. Los resultados han sido negativos.

Vera Tapia solicitó a la Justicia de Garantías que Giurlido permanezca detenido, lo que fue concedido, aunque no se descarta que en las próximas horas la defensa oficial que lo asiste pueda conseguir su libertad y la posibilidad de que continúe el proceso en esa condición.

Una inspección clave

Los peritos trabajan sobre distintos elementos y evidencias recabados en el lugar y esperan por otros datos, entre ellos el peritaje mecánico de la unidad, que se realizará el próximo 10 de diciembre. La sospecha es que el chofer se distrajo o se durmió, ya que no hay registro alguno de que haya intentado evitar o eludir el despiste.

La Policía Científica y Bomberos concurrieron al lugar, a la altura del kilómetro 325 Mauro V. Rizzi

Los propios pasajeros reconocen, en los testimonios que brindaron ante la Justicia, que no notaron ningún movimiento extraño hasta que derivaron hacia el pasto y luego a esa zanja, donde no había agua pero sí algo de barro.

Entre quienes viajaban en esta unidad, se asistieron y lograron abandonar el colectivo. La pronta llegada de policías, bomberos y equipos médicos permitió derivar a los lesionados, que se repartieron entre los hospitales municipales más cercanos, de Coronel Vidal y General Pirán.

Desde allí, por cuadro clínicos más graves, se dispusieron 14 traslados al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, que atiende casos de alta complejidad. Allí solo permanecen dos de los internados por este suceso.