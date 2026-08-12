El video del hombre que entró con su camioneta a la Pampa del Leoncito

Un médico mendocino de 46 años ingresó manejando una camioneta 4x4 a un sector restringido de la Pampa del Leoncito, en la municipalidad de Calingasta, San Juan, y causó surcos de hasta 25 centímetros de profundidad, cuya recuperación ambiental podría demandar hasta un siglo. La municipalidad compartió un video, grabado por el intendente, para mostrar los daños.

El conductor avanzó aproximadamente 1,5 kilómetros por esta planicie natural antes de quedar encajado en una zona donde la circulación estaba suspendida de forma temporal por lluvias y acumulación de humedad.

El video difundido por la municipalidad de Calingasta

Al atascarse, el conductor intentó salir en marcha atrás entre 200 y 300 metros, lo que amplió el área afectada. Después de esa maniobra, usó una escalera plegable que se enterró en el suelo y se fue del lugar en una moto, dejando huellas adicionales.

El video, difundido por la municipalidad

La municipalidad de Calingasta publicó en su cuenta de Instagram un video que muestra las marcas en el terreno y la patente de la camioneta. En el posteo, el intendente Sebastián Carbajal entra a pie al área para verificar que no hubiera personas atrapadas y registrar el impacto ambiental.

El funcionario estimó que el proceso de recomposición natural podría superar los 100 años por la profundidad de las marcas, al tomar como referencia un antecedente de noviembre de 2025 donde vehículos UTV hicieron huellas de entre 10 y 15 centímetros que expertos de la Universidad Nacional de San Juan calcularon tardarían entre 40 y 60 años en desaparecer.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, quien filmó el video Facebook Sebastián Carbajal

Por otro lado, a través de la base de datos del registro del automotor, el medio sanjuanino Diario de Cuyo constató que la titular de la camioneta es María del Carmen Valerio Barroso, quien no estaba en el lugar al momento del incidente. En el sector se encontraban dos hombres, entre los que se identificó a Agustín Añó como el conductor.

Añó se presentó a declarar ante el Juzgado de Paz de Calingasta, a cargo del juez Andrés Troche. En su descargo, el conductor alegó desconocimiento de las restricciones, falta de señalización suficiente, oscuridad y presencia de agua en el suelo.

El caso se tramita bajo el Código de Faltas y Contravenciones de San Juan y prevé un tope de sanción económica de hasta $1.000.000. “Eso es el máximo que prevé ese artículo para ese tipo de daño”, dijo Troche al respecto.

Agustín Añó el médico mendocino involucrado

A su vez, Carbajal planteó que la investigación debe avanzar en la Justicia Penal y anunció que trabajará en un proyecto de ley para reforzar la protección del patrimonio natural. Por disposición judicial, la camioneta seguirá enterrada en el lugar para no generar nuevos daños durante las maniobras de extracción.

La Dirección de Patrimonio de la provincia realizará los informes técnicos para determinar la magnitud del perjuicio y definir el método para retirar el vehículo, que permanece bajo custodia de Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan.