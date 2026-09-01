El video que publicó Norma Lezana, la gremialista del Garrahan desvinculada por el Gobierno

Norma Lezana, nutricionista y secretaria general del sindicato Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT), publicó un video en el Instagram oficial del gremio luego de que las autoridades del centro de salud infantil comunicaran que la profesional había sido desvinculada. “No estoy despedida porque no fui notificada”, enfatizó la mujer. “Por eso, del hospital no me saca ninguna intervención; voy a seguir yendo todos los días como hace 39 años”, resaltó.

Al caer la tarde de este lunes, los directivos del Garrahan anunciaron a través de la red X que habían desvinculado a la gremialista que lideró las tomas y las movilizaciones de los últimos años en ese centro nacional pediátrico. La decisión, según se indicó oficialmente, fue por “no ocupar su puesto de trabajo” durante 2025.

La gremialista del Garrahan desvinculada por el Gobierno publicó un video y dijo: “Seguiré yendo a trabajar”

“Lo que difundió el ministro [de Salud] Mario Lugones y el hospital es una mentira. No fui notificada de ninguna medida, lo cual muestra el método autoritario, prepotente, de patrones de estancia y de violación al más elemental derecho a la defensa con el que se maneja el titular de la cartera sanitaria y su grupo de empleados que tienen tomada la dirección del Garrahan”, comenzó diciendo la gremialista.

Lezana argumentó que, además de no haber sido notificada de la desvinculación, no puede ser despedida “porque tengo protección gremial”. “¿Saben por qué me atacan? Porque soy la única secretaria general mujer de todo el hospital y eso no lo soportan; porque nunca me callo ni negocio con ninguna gestión, soy independiente", prosiguió.

Las autoridades del hospital comunicaron que, “como parte del proceso, se tomó declaración a trabajadores del hospital, quienes fueron consultados sobre el desempeño laboral de Lezana”. “De acuerdo con las actuaciones del sumario, no se pudo acreditar que hubiera desarrollado tareas asistenciales como nutricionista durante ese período, mientras que sí se constató su participación en actividades gremiales”, argumentaron.

Según la gremialista denunciada, las autoridades del Garrahan “quieren correr el eje y evitar que se discuta por qué gastan cifras millonarias en una empresa de seguridad privada y en policía de la ciudad mientras no autorizan prótesis y medicamentos de alto costo a los pacientes que los necesitan hoy; o qué pasa con las contrataciones directas que no las explican, o con casi los 60 mil millones de pesos de fondos propios generados por el hospital invertidos en bonos de deuda a 13 años para la especulación financiera”. “Es escandaloso, me quieren usar como chivo expiatorio para no discutir lo que hay que discutir”, agregó.

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