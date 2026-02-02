El viento avivó los incendios y las llamas se acercan al centro urbano de Cholila

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— Tras una noche de angustia y vigilia en los alrededores de Cholila, con múltiples focos que se reactivaron y obligaron a cortar la ruta 71, hoy los brigadistas enfrentan otro día complicado, con ráfagas de viento que podrán alcanzar los 80 km/h. En este momento el fuego se ubica muy cerca del centro de Cholila y peligra la zona del lote 14, donde hay varias casas.

En lo que va del verano, dos grandes incendios forestales (uno iniciado en diciembre pasado en el Parque Nacional Los Alerces y otro que comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, El Hoyo) llevan arrasadas más de 46.000 hectáreas en la provincia de Chubut.

Por el recrudecimiento del fuego en las últimas horas, el acceso norte a Cholila permanece cerrado hasta nuevo aviso, mientras que la ruta provincial 15 –que comunica esa localidad con la ruta nacional 40 a la altura de Leleque– se encuentra habilitada con extrema precaución.

Los fuertes vientos reavivaron el incendio y obligó al cierre de la ruta 71.

El ingreso de un frente frío en la zona, con fuertes vientos y muy baja humedad, hizo “levantar” diversos focos de fuego, tanto en la zona de El Blanco –del incendio que viene bajando desde El Hoyo y Epuyén– como en la zona del Parque Nacional Los Alerces. Las llamas volvieron a tomar fuerza y avanzaron desde el cerro Gladys (un cordón montañoso que separa Cholila de Epuyén) hasta ubicarse a metros de la ruta 71, en el ingreso norte a esa localidad chubutense.

Por eso, ese acceso permanece cerrado al tránsito. “Cerca de las 16, debido al incremento de la intensidad del viento, se registraron importantes reactivaciones en la zona de El Retamal y La Burrada. Por razones de seguridad, se decidió replegar al personal del lugar”, indicaron desde la Secretaría de Bosques provincial, a cargo del operativo.

También hubo reactivaciones del fuego en los alrededores de El Rincón (el poblado más céntrico de Cholila), especialmente en el campo de la familia Riquelme. Bomberos, brigadistas y cuadrillas autoconvocadas realizaron fajas y cortafuegos pero lograron controlar las llamas. Hoy cruzan los dedos para que los medios aéreos puedan operar en esa zona para evitar que el fuego llegue al Pinar de Celidio. La cercanía de las llamas a los pinares representa un peligro extra en el combate del incendio, ya que esos árboles poseen una alta inflamabilidad.

La reactivación del fuego en cercanías de la ruta 71.

En tanto, en el sector del Mallín del León –otra zona de veranadas, donde las vacas suelen pasar la temporada de verano– también se registraron fuertes reactivaciones. Y en los alrededores de Villa Lago Rivadavia se continúa con trabajos en los sectores conocidos como El Polvorín y Doña Bernardina por reactivaciones.

Lo mismo ocurrió con el incendio que se inició a principios de diciembre en el parque Los Alerces (a causa de un rayo) y que hace unos 15 días ingresó a jurisdicción provincial. Ayer a la tarde el viento generó diferentes reactivaciones en el perímetro de la cabeza del incendio hacia el flanco izquierdo (sector Sánchez Core): por seguridad se replegó a los brigadistas. Además, hacia el final del día, en el pinar de Gerez y la Eco Aldea también hubo una importante reactivación. Distintas brigadas trabajan en el lugar.

Muchas de las zonas quemadas corresponden a veranadas, donde las vacas se alimentan en el verano.

Asimismo, en el sector de la laguna Villarino (unos 30 km al noreste de Esquel), el incremento del viento comenzó cerca del mediodía, reactivando distintos sectores e “islas” de vegetación, con comportamiento extremo y focos secundarios.

“En la laguna Villarino (sector conocido como El Morro), el fuego saltó las líneas construidas previamente y avanzó en dirección sureste. En la parte con orientación oeste, también el fuego presentó importante activación. En el sector de Goya, también con fuerte reactivación, el fuego avanzó hacia el C° Negro, con un frente de 5 km hacia la Ruta Nacional 40”, advirtieron desde la Secretaría de Bosques chubutense.

Un grupo de trabajo también monitorea el comportamiento del fuego en la senda que une Lago Menéndez y Laguna Chica, ya que las condiciones meteorológicas podrían restringir las operaciones aéreas, tanto para el transporte de personal como para las descargas de agua.

El acceso al parque Los Alerces por la Portada Norte permanece cerrada para el ingreso y egreso de vehículos. La Ruta 71 desde esa portada hasta el Arroyo Centinela se mantiene con tránsito restringido. A su vez, por la operación de medios aéreos, está limitado el uso náutico recreativo del Lago Futalaufquen entre las 8 y las 18.

Los incendios no dan tregua en Chubut.

Finalmente, en distintas zonas de los alrededores de Cholila y más allá de los sectores más complicados por las reactivaciones de las últimas horas, brigadistas, bomberos y vecinos organizados continúan recorriendo y enfriando muchos sectores por los que ya pasó el fuego, pero que siguen representando una amenaza.

La información del Servicio Meteorológico Nacional indica que las temperaturas bajarán esta semana (hoy las máximas rondarán los 20º C) y se prevén lluvias entre hoy y el miércoles, aunque el viento seguirá soplando hoy con intensidad, con ráfagas de entre 50 y 80 km/h.

En tanto, los vecinos de Cholila lanzaron una convocatoria para voluntarios que quieran colaborar en la cocina de la Escuela N°727 en la preparación de viandas para brigadistas.