Crisis en Chubut: estatales, docentes y médicos se unen para reclamar mejoras salariales y desafían a Ignacio Torres

En medio de un clima enrarecido por marchas de empleados estatales autoconvocados que reclaman por una recomposición salarial, el gobierno de Chubut anunció anoche un acuerdo homologado en audiencia que establece un incremento salarial de 6% por un trimestre, la creación de un adicional remunerativo no bonificable y modificaciones en distintos ítems.

El anuncio, que involucra los sindicatos de ATE, UPCN y APOC, apunta a desactivar las crecientes protestas en esta provincia, que terminaron con incidentes la semana pasada tras una fallida negociación paritaria. A pesar del trato anunciado anoche, los gremios estatales definirán la continuidad del plan de lucha.

Durante la jornada del miércoles será el turno de los cinco gremios docentes: ATECh, Sadoc, Sitraed, UDA y Amet, que con los que la semana pasada no se logró llegar a un acuerdo.

El frente de conflicto se generó con los gremios de la administración pública provincial, en especial con el sector docente que, pese a mediar una conciliación obligatoria, continuó con presencia en las calles en localidades como Rawson, Trelew, Puerto Madryn y las ciudades de la cordillera.

Anoche, funcionarios del gobernador Ignacio Torres anunciaron un acuerdo salarial con los sindicatos ATE, UPCN y APOC para los trabajadores comprendidos en la Ley I N° 74 (ex 1987).

“La pauta acordada establece un incremento del 6% sobre el salario básico, a aplicarse en tres tramos del 2% en los meses de mayo, junio y julio, lo cual, sumándose a los otros adicionales negociados y el ítem acordado en la paritaria anterior, posiciona al aumento por encima de los últimos índices de inflación informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”, informó el Gobierno.

Los sueldos de los estatales pelean contra la inflación y la compleja situación financiera que atraviesa la provincia, consecuencia de los altos niveles de endeudamiento y la caída en los ingresos por regalías hidrocarburíferas. Las negociaciones paritarias estuvieron congeladas desde octubre hasta marzo de este año, cuando el Gobierno resolvió un aumento de un 3% en forma unilateral, es decir sin acuerdo con los gremios. En la reunión de abril decretó un 2,9% promedio, también bajo protesta de los sindicatos.

Protestas

En estos últimos días las protestas en las calles tuvieron como caja de resonancia las escuelas: los auxiliares docentes estuvieron de paro toda la semana, alterando el normal desempeño de las aulas. Pese a que hubo conciliación obligatoria dictada hace dos semanas, la realidad de muchas escuelas es la falta o suspensión de clases por condiciones de higiene o por adhesión de docentes a las medidas de fuerza.

Pese a mediar una conciliación obligatoria, docentes autoconvados protestaron en las calles de las principales ciudades de Chubut.

Otro ejemplo es la salud: los cirujanos llevan más de un mes con cirugías programadas suspendidas, atendiendo solamente las intervenciones de urgencia y tratamientos oncológicos. El reclamo del sector médico, en general, es que el salario es de 1.600.000 pesos, por debajo de la canasta básica total que en Comodoro Rivadavia. Según una medición de la universidad de esta ciudad, la canasta se midió en más de 1.800.000 pesos para marzo.

Chubut atraviesa una situación compleja por el derrumbe de ingreso, el peso creciente de su deuda en dólares y la caída en la coparticipación. Las regalías petroleras, en otros tiempos motor de la economía provincial, experimentan una reducción en términos reales que en algunos períodos alcanza o supera el 20%. Esto ocurre por la menor producción, que estuvo combinada con precios internacionales del petróleo por debajo de 70 dólares en los primeros meses del año.

El gobierno de Torres espera una recuperación por el precio actual del petróleo estimando una inyección de entre 5000 y 20.000 millones de pesos por mes.

Este factor mas una refinanciación deuda por otros 650 millones de dólares -con 3 años de gracia en los que solo se pagarán intereses- alientan en sectores oficiales la posibilidad de encauzar las paritarias y descomprimir el alto clima de tensión gremial en la provincia, que con sectores autoconvocados amenaza con desbordar a las propias conducciones sindicales.

Este lunes por la noche, el Gobierno adelantó un acuerdo con tres gremios. Del encuentro participaron el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y representantes gremiales de ATE, APOC y UPCN.

El Gobierno provincial anunció anoche el cierre de una paritaria con tres gremios estatables.

Según se informó, el aumento será liquidado tomando como base el haber del mes inmediato anterior. Para aquellos sectores y cargos que no registren mejoras adicionales más allá de la pauta general, se otorgará un bono remunerativo no bonificable de $100.000, hasta tanto se definan acuerdos específicos para esas áreas.

El gobierno de Torres espera que el apretón de manos con los gremios estatales sirva para llegar a un acuerdo con los médicos y docentes, que todavía están en plan de lucha.