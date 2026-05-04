La NASA lo hace por vos: así se ve tu nombre con los paisajes de la Tierra

La NASA ofrece "Your Name in Landsat“, una herramienta interactiva para escribir el nombre de cualquier persona con imágenes satelitales de diversos paisajes del mundo. Cada una de ellas simula una letra de la A a la Z, por lo que se puede crear una representación gráfica de ese nombre escrito con las características geográficas de la Tierra

Todo lo que hay que saber para usar la herramienta de la NASA que permite escribir con imagenes satélitales de la Tierra Shutterstock - Shutterstock

Landsat, el programa de la NASA/USGS proporciona el registro espacial continuo más extenso de la superficie terrestre existente, ofrece las imágenes, que provienen del Observatorio Terrestre de la NASA, NASA Worldview, USGS EarthExplorer y ESA Sentinel Hub. Las fotografías forman parte de su extenso archivo, que abarca más de 50 años, y están disponibles para descargar.

Cada letra se forma con formas de ríos, costas, lagos y otros paisajes de la Tierra. Lo interesante es que no solo se puede escribir el nombre de esta forma, sino que también ofrece la ubicación exacta y las coordenadas (latitud y longitud) de cada imagen satelital que se usó.

La R del Lago Menéndez, Argentina, que se puede usar para escribir un nombre NASA

Entre ellas, se puede encontrar uno solo punto de la Argentina: el Lago Menéndez. De origen glaciar, este cuerpo de agua está ubicado en la provincia del Chubut y en la imagen se puede observar que forma una R en minúscula.

A continuación, el paso a paso para escribir tu nombre con la herramienta de la NASA:

1 Ingresar en “Your Name in Landsat”

Abrir el navegador y buscar el sitio oficial de la NASA o Landsat.

2 Escribir tu nombre

Dirigirse al campo de texto donde dice algo como “Enter your name” o “Escribe tu nombre”. Allí, tipear tu nombre o apodo. Cabe recordar que se pueden usar solo letras de la A a la Z, sin acentos ni símbolos especiales. Igualmente, se permiten espacios.

¿Cómo escribir tu nombre con imágenes satelitales de la Tierra?

3 Generar la composición

Una vez que se escribió el nombre, presionar “Enter” o “Ingresar”. La herramienta tardará unos segundos en buscar en la base de datos de Landsat imágenes que se parezcan a cada letra del nombre.

4 Ver y explorar la imagen de tu nombre

Aparecerá una composición visual donde cada letra es una imagen satelital real. Cada “bloque” es una foto de la Tierra (río, costa, lago, desierto, etc.) que se asemeja a esa letra. Al pasar el cursor por encima de cada letra o al hacer click en ella, se puede ver la ubicación aproximada del paisaje (por ejemplo, país, región, latitud y longitud).

5 Descargar y compartir

Junto al campo de texto, se encuentra un botón de “Descargar”, que permite bajar el nombre creado en formato de foto PNG. También hay otro que genera un código QR para compartir la imagen.