“Emergencia geológica”: tras el deslizamiento de un cerro, piden evacuar otro barrio en Comodoro Rivadavia

COMODORO RIVADAVIA.- La emergencia geológica en esta ciudad se profundizó en las últimas horas con el pedido de evacuación preventiva del barrio Médanos, ubicado en una de las zonas más expuestas a la inestabilidad del cerro Hermitte. Se estima que son alrededor de 200 las viviendas afectadas por el movimiento de suelos, que ayer colapsó a los barrios Sismográfica y El Marquesado.

La medida fue dispuesta tras detectarse movimientos activos del suelo, fisuras visibles y un riesgo creciente de deslizamientos, lo que llevó a las autoridades a analizar la salida inmediata de los vecinos como acción prioritaria para resguardar la integridad física de la población.

Alrededor de 200 viviendas son las afectadas por los movimientos del cerro

El domingo por la madrugada, los fuertes crujidos y rajaduras dentro de las viviendas obligaron a la inmediata salida de los vecinos de Sismográfica y El Marquesado, que ahora esperan en centros de evacuación transitorios, mientras que otras personas se autoevacuaron en domicilios de familiares. El sector quedó bajo restricción de acceso, con controles permanentes y monitoreo técnico del comportamiento del terreno.

Ahora, los especialistas advirtieron que el barrio Médanos presenta una alta vulnerabilidad geológica, debido a su emplazamiento y a antecedentes de desplazamientos previos. En ese contexto, las autoridades no descartan que la evacuación se extienda en el tiempo o incluso derive en decisiones estructurales más profundas, dependiendo de la evolución de los estudios que se realicen en los próximos días.

La situación geológica en la ciudad escaló ayer cuando un movimiento abrupto de suelo en la ladera sur del cerro Hermitte obligó además a evacuar de forma preventiva en esta primera etapa a más de 90 familias de los barrios Sismográfica y El Marquesado, ante el riesgo inminente de derrumbes y colapso de viviendas.

El desplazamiento se intensificó durante el fin de semana, luego de que se registraran fenómenos inusuales en el macizo, lo que precipitó la salida urgente de los vecinos, pese a que la Municipalidad ya había recomendado evacuaciones preventivas por al menos 48 horas en zonas consideradas críticas.

Los movimientos de suelos provocaron rajaduras y derrumbes de las viviendas en los barrios El Marquesado y Sismográfica

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvilli, señaló que las primeras 48 horas resultaban clave para evaluar la evolución del terreno. En ese marco, se dispuso el vallado de un área de aproximadamente 1600 metros, que comprende unas 200 viviendas, mientras equipos técnicos municipales y provinciales realizan un seguimiento permanente de la zona.

Vecinos relataron haber escuchado ruidos subterráneos, vibraciones y crujidos, al tiempo que comenzaron a aparecer grietas en calles, paredes y estructuras, lo que llevó a declarar inhabitables algunas viviendas. Pese a la magnitud del fenómeno, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos.

Actualmente, equipos municipales, provinciales y especialistas en geología y urbanismo trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad de los evacuados, mientras se avanza en la evaluación integral del área afectada y se define el futuro de los barrios emplazados en zonas de riesgo.

Declaración

En paralelo al operativo de evacuaciones y al monitoreo constante del cerro Hermitte, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó una ordenanza que declara el Estado de Emergencia Geológica y Urbanística en el área afectada, una herramienta institucional que le otorga al Municipio facultades excepcionales para actuar con mayor celeridad frente a un escenario considerado de alto riesgo para la población.

La norma establece que la emergencia tendrá una vigencia inicial de 90 días, contados a partir de su promulgación, período durante el que el Ejecutivo municipal deberá implementar todas las acciones necesarias para mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo. El texto contempla, además, la posibilidad de prorrogar la medida mediante una nueva norma expresa del Concejo Deliberante, siempre que persistan las causas que motivaron la declaración y no existan garantías técnicas suficientes que certifiquen la inexistencia de peligro.

Uno de los ejes centrales de la ordenanza es la habilitación de reestructuraciones presupuestarias, que permite al Ejecutivo redistribuir partidas, utilizar fondos de libre disponibilidad y afrontar gastos no previstos originalmente en el presupuesto vigente. Esta herramienta busca garantizar que la falta de recursos no se convierta en un obstáculo para la ejecución de obras, estudios técnicos, tareas de contención o asistencia a las familias afectadas.

En ese sentido, la normativa autoriza también al Municipio a gestionar asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales e internacionales, ampliando el margen de acción frente a una emergencia que, por su magnitud, excede las capacidades operativas habituales de la administración local. Fuentes legislativas señalaron que la intención es “no perder tiempo administrativo” en un contexto donde cada día resulta determinante para evitar consecuencias mayores.

La ordenanza incorpora, además, un régimen de contratación de excepción, que permite al Ejecutivo municipal apartarse transitoriamente de los procedimientos ordinarios de este tipo previstos en la normativa vigente. Durante el período de emergencia, el Municipio podrá recurrir a contrataciones directas o concursos de precios abreviados para la adquisición de bienes, servicios y la ejecución de obras estrictamente vinculadas a la mitigación de los riesgos geológicos.

No obstante, el texto establece mecanismos de control y transparencia. Toda contratación deberá contar con dictamen jurídico previo, estar debidamente fundada en la emergencia declarada y ser publicada de manera detallada, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los actos administrativos y evitar discrecionalidades en el uso de los recursos públicos.

Desde el Concejo Deliberante, remarcaron que la declaración de la emergencia no constituye un punto de llegada, sino un instrumento transitorio que busca ganar tiempo para avanzar en decisiones de fondo. Entre ellas, se mencionan la revisión del uso del suelo, la relocalización de familias asentadas en zonas de alto riesgo y la redefinición de criterios urbanísticos en sectores históricamente vulnerables.

La situación del cerro Hermitte volvió a poner en el centro del debate la planificación urbana en contextos de riesgo geológico, un problema recurrente que en Comodoro Rivadavia adquiere una dimensión particular por la topografía del terreno y el crecimiento sostenido de áreas residenciales en laderas inestables.