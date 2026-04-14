Dictaron seis meses de prisión preventiva para la madre de Ángel y su pareja

La Justicia dictó este martes seis meses de prisión preventiva para la madre de Ángel, el niño de 4 años que murió en circunstancias bajo investigación en Comodoro Rivadavia, y su pareja. Ambos estaban detenidos luego de que los resultados preliminares de la autopsia hablaran de lesiones en la cabeza del niño.

El medio local ADN Sur reportó que el juez rechazó las propuestas de las defensas públicas para Mariela Altamirano y Maicol González, atento al presunto maltrato infantil en relación a los datos arrojados por la autopsia.

Según el juez, la madre “no hizo nada para interrumpir el maltrato” ni “le dio auxilio”. La prisión preventiva se dictó ante el peligro de fuga y entorpecimiento.

Altamirano fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que González quedó alojado en una comisaría del barrio Mosconi, a unos kilómetros de Comodoro Rivadavia.

El niño sufrió un paro cardiorrespiratorio tras una descompensación el pasado 5 de abril en la vivienda de Altamirano y fue trasladado al Hospital Regional para su asistencia. 48 horas después de la internación, el niño murió. Poco después de su fallecimiento, el padre de Ángel, Luis López, denunció que Altamirano y su pareja “mataron” a Ángel.

El informe técnico reveló que el menor registró lesiones traumáticas en el cráneo y signos de agresiones reiteradas. Además, descartó la posibilidad de un accidente doméstico o causas naturales: las lesiones traumáticas en la región craneal son compatibles con actos de violencia física de gran intensidad.

Los especialistas encontraron más de 20 golpes en la cabeza que invalidarían cualquier hipótesis de una causa accidental. Por ello, la querella acusa a la pareja de homicidio agravado y abandono de persona seguido de muerte. El domingo por la noche Altamirano y González fueron detenidos por presunto homicidio agravado.

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