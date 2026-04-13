Qué se sabe del caso de la muerte de Ángel, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia

Ángel, un niño de 4 años, ingresó sin signos vitales al Hospital Regional, en Comodoro Rivadavia, Chubut, tras descompensarse cuando estaba al cuidado de su madre. La autopsia determinó que tenía lesiones internas en la cabeza.

El hecho ocurrió el 5 de abril, cuando las autoridades recibieron un pedido de asistencia médica por un menor con dificultades respiratorias en una vivienda de la ciudad. Al llegar, el personal de salud constató que estaba en paro cardiorrespiratorio; murió horas después.

El padre de Ángel denunció que a su hijo “lo mataron” y apuntó hacia la madre del menor, de la que esta separado, una versión que la propia mujer negó en declaraciones públicas.

A. el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

Detuvieron a la mamá y su pareja por presunto homicidio agravado

Las fuerzas de seguridad detuvieron el domingo por la noche en Comodoro Rivadavia a Mariela Altamirano, madre de Ángel, y a su pareja, Maicol González. Ambos están acusados de “presunto homicidio agravado”.

La Justicia dispuso la prisión preventiva de los dos imputados. Según trascendió de fuentes policiales, el menor había sufrido un traumatismo previo antes de ingresar al Hospital Regional, donde se confirmó su muerte.

De acuerdo con lo informado por LN+, Altamirano fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que González quedó alojado en una comisaría del barrio Mosconi, a unos kilómetros de Comodoro Rivadavia.

Ángel, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

Habló la madre: “Yo no maté a mi hijo”

Tras las acusaciones del padre, Mariela Altamirano se defendió y aseguró que no mató a su hijo. En diálogo con ADN Sur, la madre sostuvo: “Lo protegí y lo busqué”.

En cuanto a la cronología del hecho, relató: "Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo al baño y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo".

Según la madre, Ángel se encontraba durmiendo y “lo sentía roncar”. “Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice: ‘No respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida", agregó.

Hablo la madre de Angel

Al ser consultada por el posible autor de las lesiones del menor, respondió: "Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene", e insistió: “Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo“.

Los resultados de la autopsia

Según informó ADN Sur, los primeros resultados indicaron que Ángel tenía lesiones en la cabeza y que el menor falleció después que ingresó al hospital. Aunque aún no se conoce la causa de muerte, estos primeros indicios introducen un elemento decisivo en la investigación.

Valeria Becerra en LN+

Las declaraciones del padre

En diálogo con la prensa, el padre de Ángel sostuvo: “Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron“.

“Mi hijo siempre pidió por mí y nadie hizo nada. Me trataban de machista. Si yo estaba en esa situación [de la madre], me metían preso, pero como es mujer, no le hacen nada”, sumó.

“A mi hijo lo mataron” y otras frases del padre de Ángel, el nene muerto en Comodoro Rivadavia

El testimonio de la madre

La madre relató entonces a la Policía que su hijo estaba en su habitación y que alrededor de las 7 empezó a tener problemas para respirar.

Debido a causales de muerte dudosas, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación. De acuerdo con lo que publicó el medio ADN Sur, la autopsia preliminar realizada en el cuerpo determinó lesiones internas en la cabeza.

La madre del menor dio su versión de los hechos

Allanamiento en la casa de la mamá

Tras el resultado de la autopsia, el miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de la madre, donde también vive la actual pareja de la mujer.

En el procedimiento se realizó una inspección ocular y se secuestraron teléfonos celulares, entre otros elementos.

A. el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

Cómo avanza la investigación

Luis Cisneros, el jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, afirmó el miércoles que los médicos que atendieron al menor no detectaron indicios de violencia, pero insistió en que era necesario esperar el resultado final de la autopsia para conocer la causa de la muerte. “Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general. Se acostó y cuando lo encontraron estaba sin signos vitales”, dijo en diálogo con Seta TV.

En paralelo, en la sede de la Fiscalía, los padres, quienes están separados, tuvieron una fuerte discusión que requirió la intervención de los agentes policiales. Ambos mantenían una disputa judicial por la tenencia del niño.