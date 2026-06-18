Empezaron las obras por el cuarto carril en la autopista Buenos Aires-La Plata

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa) anunció que ya están en marcha las obras para la puesta en marcha del cuarto carril en la autopista Buenos Aires-La Plata. La nueva traza se extenderá desde el Acceso Sudeste (kilómetro 11,5) hasta la estación de peaje de Hudson, en el kilómetro 30,45 sentido a la capital bonaerense.

Se trata de una extensión que abarca 20 kilómetros y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui. Este carril adicional estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista.

Autopista Buenos Aires-La Plata

Es para “mejorar la seguridad vial, la fluidez y los tiempos de viaje de quienes realizan a diario este trayecto en sentido hacia la capital bonaerense”, indicó Aubasa.

Las obras incluyen además la repavimentación de los tres carriles existentes, además de una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura.

En qué consisten

Los trabajos están divididos en dos frentes que se llevan adelante en simultáneo: el primero, desde el km 11,5 al 20, con un 70% de avance, donde se desarrollan las tareas de construcción del cuarto carril en la zona de nuevo Quilmes.

También el “tendido de tritubo para fibra óptica y la repavimentación de los carriles existentes durante la noche para evitar congestión vehicular”.

Los trabajos durante el turno nocturno

El segundo frente, en tanto, que va desde el km 20 hasta el km 30,45, tiene un 50% de avance y los trabajos actuales consisten en la realización del muro de contención en el km 20; el bacheo y la repavimentación.

Además el gobierno bonaerense informó que “se encuentra en etapa de evaluación de ofertas la obra de construcción del cuarto carril en sentido descendente, que permitirá completar los cuatro carriles por mano en todo el tramo”.

Los plazos

Aubasa había anunciado en octubre del año último la ampliación de la autopista Buenos Aires-La Plata para aliviar el tránsito generado por el embotellamiento de vehículos durante las horas pico.

La obra, que es parte del plan 2024-2027 de la empresa, estará dividida en diferentes etapas: una vez terminada en su totalidad, aproximadamente en agosto de 2027, la autopista pasará a tener ocho carriles a lo largo de los 19 kilómetros tendidos entre la salida de la ciudad de Buenos Aires y el peaje Hudson.

Así, serían cuatro carriles en sentido a la Capital y otros cuatro en el sentido opuesto, hacia el sur de la provincia.

Aubasa es una empresa de capitales públicos dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Se constituyó como sociedad en 2013 y actualmente gestiona 1.091,65 km de rutas provinciales y autovías bonaerenses.