Autopista Buenos Aires-La Plata: empieza en noviembre la obra para evitar la congestión por “efecto embudo”

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa) confirmó la ampliación de la autopista Buenos Aires-La Plata. El principal objetivo, afirman voceros de la compañía, es aliviar el tránsito generado por el embotellamiento de vehículos durante las horas pico.

La obra, que es parte del plan 2024-2027 de la empresa, estará dividida en diferentes etapas. Una vez terminada en su totalidad, aproximadamente en agosto de 2027, la autopista tendría ocho carriles a lo largo de los 19 kilómetros tendidos entre la salida de la ciudad de Buenos Aires y el peaje Hudson. Serían cuatro carriles en sentido a la Capital y otros cuatro en el sentido opuesto, hacia el sur de la provincia.

La primera etapa de la obra: el tramo que será ensanchado, en sentido hacia el sur de la provincia de Buenos Aires

Solo la primera parte de la obra tiene fecha y está adjudicada a través de una licitación pública. Esta etapa, que comenzaría en noviembre próximo, implica la creación de un cuarto carril en sentido ascendente, es decir, hacia La Plata. Actualmente, la autopista tiene cuatro carriles solo en la salida de la Capital, desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7.

A partir de entonces, pasa a tener tres, lo que –reconocen desde Aubasa– produce un “efecto embudo” en el tránsito, especialmente durante las horas de ingreso y egreso laborales, y también durante los días no laborables, con especial congestión durante los comienzos de los fines de semana largos.

El tránsito en la autopista durante el éxodo turístico de la última Semana Santa

Esta primera parte de la obra se extenderá desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson, en 19 kilómetros con sentido a la Provincia. A la ampliación de la calzada se suman, en paralelo, las refacciones de la infraestructura existente, principalmente la repavimentación de los otros carriles para unificar la altura y la demarcación horizontal, garantizando así una mayor durabilidad del asfalto.

El objetivo principal, afirman, es “mejorar la fluidez del viaje entre Capital y Hudson, mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje de quienes realizan a diario el trayecto en sentido ascendente”.

Según adelantaron, esta parte del proyecto implica 15 meses de obra y concluirá en febrero de 2027. La obra y su licitación fueron divididas en dos. El primer tramo, desde el kilómetro 11,4 (Acceso Sudeste) hasta el kilómetro 20 (peaje Quilmes), estará a cargo de la empresa Kavos SA-C&E Construcciones. El segundo tramo, desde el kilómetro 20 hasta el km 30,42 (peaje Hudson), estará a cargo de Pelque SA-Briales SA. “Son dos empresas para esa obra porque es grande y necesitan terminar lo antes posible”, explican los voceros consultados.

Desde la empresa adelantan que esta primera etapa implica una inversión de US$ 21,4 millones y hablan de un aproximado de 1.300.000 usuarios beneficiados.

“Este año, en unas semanas, se comienza trabajando de noche, sentido a Provincia. Es una obra importante; hace 20 años que prácticamente no se toca la Autopista Buenos Aires-La Plata”, detallan desde la empresa.

En vísperas de las elecciones legislativas, Aubasa también anunció que, a comienzos de 2026, se licitará la obra de ampliación de la autopista en sentido hacia la Capital. Esta segunda obra, que también implica la creación de un cuarto carril desde el peaje Hudson hasta el Acceso Sudeste, pero en sentido opuesto, tiene fecha aproximada de inicio en julio de 2026 y de finalización en agosto de 2027, e implicaría una inversión estimada de US$28,5 millones, anticipan.

El tramo que será ensanchado, en sentido hacia la Capital

En el tramo restante de la autopista, que no será ampliado y se tiende desde Hudson hasta La Plata, la empresa destaca que ya se está ejecutando la repavimentación completa. Destacan que uno de los frentes de obra, el de la traza que corre sentido a La Plata, tiene cerca del 80% terminado.

“En pocos días comenzaremos dos obras estratégicas: el cuarto carril de la Autopista Buenos Aires-La Plata y 140 kilómetros en la autovía 2, desde Dolores hasta Maipú en ambos sentidos, que nos permitirán mejorar la transitividad y la seguridad vial para que los usuarios viajen mejor y más seguros”, afirmó el presidente de Aubasa, José Arteaga.