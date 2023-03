En 2021, el Covid fue la principal causa de muerte en la Argentina

escuchar

Más que el cáncer, más que las enfermedades cardíacas. Durante 2021, la principal causa por la que murieron los argentinos fue un virus que apareció a finales de 2019 en China: el Covid. En ese período, el peor de una pandemia que ya entró en su cuarto año, murieron en total 432.242 personas en el país por diversas causas, y 84.698 fueron por Covid. En 2020, con 53.259 decesos, el Covid había sido la tercera causa de muerte (detrás de las mencionadas: cardíacas y cáncer, en ese orden).

Dados los números de los años previos a la pandemia, lo esperable era que las muertes oscilaran entre 337.091 y 342.341; esa diferencia, entre 89.900 y 94.000, en gran parte explicada por el nuevo virus, da el número que se conoce como “exceso de muerte” que para ese 2021 fue de 26,3%, contra el “apenas” 9,8% de 2020 (donde murieron 376.279 personas en total). Así lo dio a conocer hoy el Ministerio de Salud de la Nación como adelanto de las Estadísticas Vitales 2021, en una reunión encabezada por la ministra Carla Vizzotti, con miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico (Radpc).

Estos datos –que todavía no están disponibles en la web del ministerio– muestran una respuesta diferencial a la emergencia respecto de países de la región como Perú, Ecuador, Bolivia, México y Brasil, entre los 25 con más exceso de muerte según la Organización Mundial de la Salud.

Una sala de terapia intensiva para pacientes con Covid del hospital Posadas Anibal Greco

En particular, para la Argentina el peor período de la pandemia fue el primer semestre del 2021, donde la mencionada categoría de “exceso de muertes”, esa diferencia entre el número de muertes habituales y las efectivamente registradas, fue tan alto que alcanzó el 40,5%. Como durante el segundo semestre de 2021 la llegada y administración de vacunas se aceleró, las muertes bajaron y el exceso de muerte fue de “apenas” 9,3%; entonces el promedio de exceso de mortalidad para esos 12 meses da 26,3%; casi el triple que en todo 2020, cuando no estaba lista la inmunización y predominó la estrategia de cierres o “cuarentenas”, que contuvieron la dispersión del virus, estrategia que no se sostuvo durante el año siguiente.

“Durante 2021, el Covid fue la primera causa de mortalidad en todas las edades y en ambos sexos; luego vinieron el cáncer y las enfermedades cardíacas”, señaló Analía Rearte, directora nacional de epidemiología, a cargo de la presentación de hoy a la mañana (en modo virtual debido a que se encuentra en Brasil en una reunión de la Organización Panamericana de la Salud), quien agregó que el Covid también fue la primera causa de mortalidad en Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia y Brasil, entre otros países.

Detalles

Durante 2020, el Covid había sido la segunda causa de muerte en el grupo de 18 a 59 años (detrás del cáncer) y tercera en mayores de 60 años (el cáncer, en primer lugar, y las enfermedades cardíacas, en segundo). Eso cambió en 2021, donde el Covid fue la primera causa de muerte en total y para todos los grupos etarios desde los 24 años hasta los 74 años, y de 75 años y más pasó a ser la segunda detrás de cardíacas (en menos de 24 años prevalecen accidentes, tumores y afecciones perinatales). En cuanto a números totales, en el grupo de 25 a 34 años hubo 1236 muertos por Covid de ambos sexos y eso lo transformó en la primera causa de muerte; en el grupo de 65 a 74 años fueron más 31.000 personas las fallecidas por el virus pandémico; de 75 a 84 años las muertes por Covid fueron 19.806; desde 85 años y más 12.752 muertes por Covid.

La información fue recopilada por el ministerio nacional en base a los certificados de defunción realizados por los médicos en cada una de las 24 jurisdicciones del país, y muestra un desfase de un 18% con respecto al Sistema Nacional de Vigilancia, que tomó “en tiempo real” los datos de la pandemia. El sistema había registrado 71.240 muertes por Covid.

Los datos, desagregados por provincias, también muestran una enorme disparidad en las regiones. Neuquén fue la provincia con peor número de exceso de mortalidad de 40,5%, durante el bienio 2020-2021, en un contexto patagónico difícil, con Río Negro también con un alto 34,3%, Santa Cruz 33% y Chubut, 32,6%. En el norte, el peor resultado fue de Jujuy con un 36,1%. Las que tuvieron números más bajos fueron La Pampa con 7,8%, ciudad de Buenos Aires con 10,8%; la provincia de Buenos Aires, en tanto, también estuvo debajo del promedio nacional con 17,3%.

Consultada por la razón de esta dispersión, Rearte señaló que es un fenómeno multicausal que se analizará, pero podría ser por ejemplo debido a la dificultad de mantener ambientes cerrados en contextos de fríos sureños, o en lugares con poblaciones hacinadas. Lo cierto es que se trata por ahora de hipótesis.

Otros datos

Las Estadísticas Vitales de 2021 también dieron cuenta de cuánto aumentó el riesgo para las embarazadas por el Covid, ya que duplicó la mortalidad materna. “La razón de la mortalidad materna (mujeres muertas cada diez mil nacimientos vivos) fue 7,4 en 2021, cuando en 2020 estuvo apenas por encima de 4 y estaba en 3 puntos los años previos a la pandemia”, explicó Rearte. También había habido un pico en el riesgo materno durante 2009, por la otra pandemia, del virus de la gripe H1N1. Según el gráfico mostrado, el salto se explica en su totalidad por Covid ya que todas las otras variables se mantuvieron iguales o incluso en descenso: de las 393 muertes de mujeres embarazadas (sólo seis fueron domiciliarias), 220 fueron por Covid, se explicó.

También según estas estadísticas, basadas en certificados de defunción, hubo otro descenso en la cantidad de muertes “por lesiones autoinfligidas”, como se conoce a los suicidios. Descendieron de manera consistente a 2864 en 2021, contra 3297 de 2019. Sin embargo, Rearte reconoció que hay una discrepancia con el Ministerio de Seguridad que lleva sus propios números, según los cuales no bajaron los suicidios desde 2019 sino que se mantuvieron estables e incluso con una ligera alza. La promesa es trabajar en evitar la discrepancia.

Respecto de si la apertura de la Semana Santa de 2021 estuvo relacionada con el aumento de muertes en ese primer semestre, donde hasta hubo problemas por el abastecimiento de oxígeno, Vizzotti dijo que se trata “de un análisis contrafáctico” y que en todas las decisiones que se tomaron hubo tensiones. “Lo cierto es que nos fue mal a todos en la pandemia. Se hizo un esfuerzo para que el impacto sea el menor posible y hay indicadores de que se trabajó seriamente en ese sentido”, concluyó la ministra.

