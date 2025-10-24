En fotos y videos: se rompió un caño en Belgrano y varias cuadras quedaron inundadas

El agua color marrón avanzó sobre la calle y también sobre las veredas y los bosques a la altura de Belgrano, tras la rotura de un caño maestro de la empresa AySA en el cruce de La Pampa y Ramsay, a metros de la Avenida Figueroa Alcorta.

Todo quedó registrado en fotos y videos tomados en esa zona, donde cerca del mediodía del viernes se registraba un fuerte despliegue de personal de AySA, de Defensa Civil, de Emergencias y Bomberos de la Ciudad. Asimismo, el tránsito quedó cortado y debió desviarse hacia otras arterias.

Sobre la calzada, colocaron un vallado.

Se rompió un caño de agua en Belgrano

El líquido derivado de la ruptura de la tubería salía con fuerte presión y por eso el primer intento de las cuadrillas fue cerrar las llaves de paso para detener la corriente y así luego comenzar con las tareas de reparación.

Con el agua a las rodillas, vecinos de ese barrio con botas y chinelas buscaron llegar a sus casas y correr los vehículos que tenían estacionados en las inmediaciones. También con paraguas, por la lluvia que caía al mismo tiempo en la Ciudad, más allá de que las condiciones climáticas no tuvieron que ver con la afectación del caño, según aseguraron desde el gobierno porteño.

Se rompió un caño en Ramsay y La Pampa Alessia Maccioni

En un comunicado, AySA reportó que esta fue la segunda rotura registrada en esa zona de la Ciudad en los últimos meses, aunque en esta oportunidad no es el mismo caño que la vez anterior. Asimismo, la empresa no descartó “causas externas” que pudieran haber ocasionado el incidente, porque no se reportó ninguna variación de presión ni evento técnico de relevancia en la traza de la tubería.

Son varias las cuadras inundadas en Belgrano Alessia Maccioni

Más allá del caos que generó en el barrio la salida de agua a borbotones, desde la compañía estatal aclararon que el corte del servicio iba a ser “mínimo” porque compensarían la línea con suministro desde otros sectores de la Capital.

Trabajan en la zona para arreglar el caño Alessia Maccioni

El anegamiento afecta unos 150 metros de la calle y AySA trabaja ahí con una contratista en la reparación de la rotura de esta estructura de grandes dimensiones.

