Se rompió un caño maestro en pleno Belgrano: inundación y caos de tránsito

Este viernes pasadas las 9 se rompió un caño maestro de agua en La Pampa y Ramsay, a metros de la avenida Figueroa Alcorta, en el barrio porteño de Belgrano.

El desperfecto generó una importante inundación en la zona, con líquido que avanzó sobre las veredas, la calle y la zona de los bosques. Por eso, se desplegó un operativo de Bomberos para intentar drenar el agua y ordenar el tránsito.

Se rompió un caño maestro a metros de Figueroa Alcorta Alessia Maccioni

Según pudo saber LA NACION, la cañería pertenece a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y registró una rotura en esa intersección del barrio porteño. En ese marco, personal técnico y operativo de la empresa se acercó al lugar para realizar maniobras de cierre de válvulas y avanzar con las tareas de reparación.

Se rompió un caño maestro en Belgrano

Según detallaron desde Aysa, se trata de la segunda rotura registrada en esa zona de la Capital en los últimos meses, aunque en esta oportunidad no es el mismo caño que la vez anterior. En los videos difundidos se puede ver una importante salida de agua que abarca varias cuadras.

La rotura provocó inundaciones en la zona y complicaciones en el tránsito Alessia Maccioni

“Debido a que no hubo ninguna variación de presión o evento técnico que pueda haber afectado la infraestructura, la empresa no descarta causas externas que hayan provocado estos incidentes”, dijeron desde la compañía estatal que controla estas tuberías.

Se rompió un caño de agua en Belgrano

La afectación a los vecinos, según aseguraron desde Aysa, será “mínima” porque se va a compensar el servicio en los domicilios con suministro desde otros sectores de la Ciudad.

No obstante, mientras se extiendan las tareas de reparación, el tránsito sobre la calle La Pampa entre Ramsay y Figueroa Alcorta permanecerá interrumpido.

Por su parte, los Bomberos de la Ciudad informaron que no hubo ninguna vivienda afectada por la inundación. Sin embargo, los vecinos de la zona se mostraron preocupados por lo que ocurrió.

Se rompió un caño en Ramsay y La Pampa provocando inundaciones en la zona y complicaciones en el tránsito Alessia Maccioni

Tomás, que vive en un edificio frente al lugar donde se rompió el caño, contó al móvil de LN+ que tuvo que salir de urgencia a mover el vehículo que tenía estacionado en la calle para evitar que ingresara agua en el habitáculo.

En tanto, personal de un local que está en la esquina de esa cuadra admitió que no podrían atender al público si no baja el nivel de agua.

“Estamos todos bien. La otra vez se inundó, lo arreglaron, pero ahora se volvió a romper de vuelta. Hoy es peor [el panorama por la lluvia]”, narró la empleada de esa tienda.

Desde el gobierno porteño aclararon que el problema no tuvo que ver con las condiciones climáticas. En el lugar también trabajan la Policía de la Ciudad, operarios de Defensa Civil y Emergencias.