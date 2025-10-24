Lourdes Fernández: imputaron al ex por el delito de privación ilegítima de la libertad

Leandro Esteban García Gómez, la expareja de Lourdes Fernández, una de las integrantes del grupo pop Bandana, fue imputado por el fiscal nacional en lo criminal y correccional Patricio Lugones del delito de privación ilegítima de la libertad. En las próximas horas será indagado por el juez Santiago Bignone.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. García Gómez fue detenido anoche por personal de la Policía de la Ciudad en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Lourdes de Bandana en diálogo con la Policía

“La investigación comenzó ayer a la madrugada con la presentación hecha por Mabel López Arias, madre de Lourdes. La mujer denunció la desaparición y presunta situación de violencia de género sufrida por su hija, de quien desconocía el paradero y estado de salud desde el día 4 de octubre. Solicitó la inmediata intervención judicial y policial a fin de resguardar su integridad física, psíquica y emocional”, dijeron las fuentes consultadas.

La madre de la cantante explicó que su hija mantuvo en los últimos años una relación conflictiva con García Gómez y manifestó que “temía que Lourdes se encuentre retenida contra su voluntad, bajo amenazas o en un contexto de violencia física y psicológica extrema, pudiendo hallarse en grave riesgo para su vida e integridad”.

Ayer, la madre de Lourdes declaró en la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad y la investigación recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Lugones y con la intervención del juez Bignone.

“Por orden del juez, personal de la Policía de la Ciudad se constituyó en un edificio situado en Ravignani 2186, Palermo, siendo atendido por García Gómez, quien se mostró ofuscado para con el personal policial y consultado los motivos de la presencia de los uniformados y afirmó que Fernández no se encontraba en el lugar, negándose a colaborar con los oficiales. Además, repetía que para ingresar, debían presentar una orden de allanamiento”, según dijeron fuentes judiciales.

Ante dicha situación, el fiscal Lugones solicitó un allanamiento en el departamento 3B del edificio situado en Ravignani 2186 “con el objetivo de determinar si Fernández se encontraba en el inmueble”.

Lourdes Fernández y su ex, imputado de privación ilegítima de la libertad

El representante del Ministerio Público también solicitó que se cite como testigos al productor musical, al representante de Fernández y a las demás integrantes de Bandana y “que se recaben copias de denuncias anteriores que haya realizado la damnificada contra el imputado”.

Finalmente, anoche se hizo el allanamiento. “Lourdes fue encontrada dentro del departamento, puesta a resguardo y trasladada al Hospital Fernández para una evaluación médica integral. Su pareja quedó detenida con una imputación provisoria por el delito de privación ilegítima de la libertad”, informaron fuentes judiciales.

En el departamento, según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, personal de la Policía de la Ciudad secuestró “muchas botellas con bebidas alcohólicas como vodka y fernet, y pastillas sin el blíster de contención de diferentes tamaños y colores”.

Los informantes explicaron que todo lo secuestrado fue enviado al laboratorio químico de Policía Científica para su análisis.

Lourdes ya fue dada de alta y se fue del Hospital Fernández acompañada de una amiga.

“A Lourdes Fernández se le hicieron las evaluaciones habituales y al no presentar síntomas de ninguna especialidad recibió el alta”, dijeron fuentes del Ministerio de Salud porteño.