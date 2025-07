En la ciudad: cómo funciona la telemedicina para pacientes del sistema de salud público

La ciudad de Buenos Aires puso en marcha un servicio de atención médica a través de videollamadas para usuarios del sistema público de salud. La herramienta, que ya funciona para quienes viven en la la Capital, busca facilitar controles, seguimientos y consultas de menor complejidad sin necesidad de traslados ni largas esperas. Se trata de uno de los pilares de la estrategia de modernización del sistema sanitario porteño, que incluye la informatización completa de las historias clínicas y la integración de turnos y estudios en un único repositorio digital.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, explicó a LA NACIÓN que esta iniciativa se enmarca en una transformación más amplia. “Nuestra agenda digital es un proyecto extremadamente ambicioso”, señaló. “La Ciudad comenzó hace varios años a informatizar todos los procesos clínicos para superar la fragmentación del papel. El problema de la historia clínica en papel es que cada hospital o centro de salud guarda una parte de la información, pero la historia completa de la persona no está nunca consolidada”.

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós

Con la implementación del sistema Sigehos, actualmente toda la atención ambulatoria en el sistema público de la ciudad se gestiona en formato digital. “Hoy, cualquier persona que se atienda en cualquier punto del sistema público de salud accede a toda su información clínica, sin importar dónde haya sido atendido ni quién haya cargado los datos”, describió Quirós. Según los registros oficiales, existen alrededor de siete millones de historias clínicas electrónicas abiertas. De ese total, unos 2,5 millones corresponden a pacientes activos, es decir, aquellos que realizaron al menos una consulta en los últimos dos años.

En ese contexto se lanzó la telemedicina. “Defendemos que la mediación tecnológica de la atención sanitaria se realice dentro del mismo sistema y no como un servicio paralelo”, afirmó el ministro. “Para nosotros, la consulta virtual debe quedar documentada en la misma historia clínica electrónica y usar el mismo sistema de turnos que emplea el hospital para la atención presencial. Es un único sistema, no dos circuitos separados”.

El servicio

Actualmente, el servicio funciona a través de una Unidad de Telemedicina que opera todos los días de 8 a 24 y cuenta con un equipo de 28 profesionales especializados en clínica médica, cardiología, endocrinología, gastroenterología, reumatología, neurología, orientación en salud mental y fonoaudiología. Los turnos se pueden solicitar por BOTI, el asistente virtual de la Ciudad, o se ofrecen como opción cuando un vecino no consigue turno presencial a través del 147.

Uno de los grupos priorizados es el de los adultos mayores de 65 años. “Muchos de ellos viven solos o tienen movilidad reducida. Para ellos, una teleconsulta es una opción simple y directa: solo necesitan un celular y un enlace para conectarse”, explicó. Según datos del ministerio, más del 95% de quienes utilizaron esta modalidad se declararon satisfechos y más del 92% resolvieron su consulta sin necesidad de un turno posterior.

La telemedicina experimentó un auge durante la pandemia GETTY IMAGES

El ministro también dio un ejemplo para graficar la utilidad de la consulta a distancia en procesos de seguimiento: “En el caso de un Papanicolaou, por ejemplo, una mujer suele ir primero al ginecólogo para que le indique el estudio, luego debe pedir un turno para realizar la muestra, buscar los resultados y volver al consultorio para revisarlos. En total, se requieren varios traslados. Con la teleconsulta, la primera visita y la revisión de resultados podrían resolverse a distancia, mientras que la toma de muestra sí debe ser presencial. De cuatro visitas, una sería presencial y las otras tres virtuales”.

Quirós remarcó que la telemedicina no reemplaza la atención presencial en casos que requieren exámenes físicos detallados ni a los servicios de emergencia, pero sí contribuye a optimizar tiempos y recursos. “El concepto es un sistema híbrido: presencial y a distancia. No existe un sistema de atención por teleconsulta aislado, sino que se complementa con la consulta tradicional. Es una forma de reorganizar el sistema de salud en función de la persona y no del circuito burocrático”, sostuvo.

La atención virtual queda integrada a la historia clínica electrónica, lo que permite que cualquier profesional pueda acceder a los antecedentes de cada paciente. A la vez, si durante la videollamada se detecta una urgencia, se articula con el SAME para la derivación correspondiente.

Internación

Por fuera del servicio que ya está operativo, la Ciudad avanza en otros frentes para completar la digitalización. Uno de los principales es la informatización de la internación hospitalaria. “Todavía los pacientes internados se registran en papel porque la internación tiene una complejidad mayor y requiere acuerdos entre distintas especialidades. El próximo año implementaremos la historia clínica electrónica de internación”, afirmó Quirós. Además, está previsto que cada ciudadano tenga un repositorio digital personal para consultar su información clínica desde cualquier lugar.

Otro paso clave será la interoperabilidad con clínicas privadas y obras sociales. Para eso, el gobierno porteño gestiona un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “El objetivo final es que el ciudadano pueda ir a cualquier clínica, sanatorio u hospital público y que su información esté disponible”, señaló.

Los próximos meses serán de expansión progresiva. Actualmente, la Unidad de Telemedicina funciona de forma centralizada, pero la meta es que cada hospital tenga su propio equipo de consultas virtuales. “Cuando se instala un sistema de teleconsulta en paralelo, se quiebra la continuidad del cuidado. Queremos que el mismo profesional que atienda al paciente presencialmente pueda hacerlo también a distancia. El criterio es que el eje esté puesto en la persona y no en el funcionamiento del sistema”, indicó el ministro.

La demanda del sistema público, en paralelo, sigue creciendo. “Comparado con 2023, en 2024 aumentamos un 25% las cirugías y un 20% las consultas. Para 2025 proyectamos una suba del 15% en ambos indicadores”, precisó Quirós. Parte de ese aumento responde a la migración de pacientes desde las prepagas: “Las empresas de medicina prepaga perdieron entre 5% y 7% de su cartera. Muchos usuarios se volcaron al sistema público”.

Mientras se suman más especialidades y se afinan los circuitos, la teleconsulta también se implementará en casos específicos, como en el seguimiento de pacientes con dengue. “Estamos preparando un esquema para el verano: una primera consulta presencial con extracción de sangre y un segundo control virtual para monitorear la evolución sin que el paciente tenga que volver al hospital”, detalló.

Con este modelo, el sistema público porteño avanza hacia una atención híbrida que combina la consulta presencial con la virtual. “Es un proceso de reconfiguración del sistema de salud. Salimos del modelo analógico de los últimos 300 años para avanzar hacia un modelo analógico-digital”, resumió Quirós. Recordó además que la pandemia de Covid-19 fue un punto de partida clave para robustecer la digitalización: “La pandemia fortaleció este proceso, porque millones de personas se registraron en la red de salud pública cuando se hacían los testeos, diagnósticos o la vacunación. Eso generó una base de historias clínicas electrónicas que hoy permite dar este paso”.