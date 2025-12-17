En la Patagonia: un huemul joven sorprendió a una ciudad turística y activó un protocolo de emergencia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Semanas después de haber sido visto por la Ruta de los Siete Lagos, Newenche –el joven huemul que es monitoreado desde el verano pasado tras cruzar por sus propios medios desde Chile– deambula desde hace unos días por San Martín de los Andes.

Más allá de las curiosas imágenes que generó Newenche en los jardines de distintas viviendas, la presencia en el ejido urbano del huemul –una especie protegida por leyes nacionales– activó un protocolo de emergencia. “Con el objetivo de resguardar la seguridad del animal y de la población se encuentra en marcha un operativo coordinado del que participan el Parque Nacional Lanín, guardafaunas de la Provincia de Neuquén, el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN) y la Policía de Neuquén, para relocalizar al animal a un sitio seguro, con condiciones adecuadas de hábitat y menor exposición a riesgos asociados a la ciudad”, indicaron desde el área protegida.

Newenche tiene un valor inigualable para quienes trabajan por la conservación de la vida silvestre en Chile y la Argentina. En febrero pasado y luego de 30 años de ausencia, fue el primer huemul –una de las dos especies de ciervos nativos de los bosques andinos patagónicos– en regresar al territorio del Parque Nacional Lanín.

El ejemplar cruzó desde Los Ríos, en Chile, hacia la Argentina y fue observado en los alrededores del lago Queñi, unos 50 km al oeste de San Martín de los Andes. Newenche nació en libertad, en noviembre de 2023, en la Reserva Biológica Huilo Huilo, en Chile. Y en enero de 2025 inició su desplazamiento natural hacia el Parque Nacional Lanín.

El huemul se paseó por algunos barrios de San Martín de los Andes

Hace pocos meses, a Newenche le colocaron un nuevo collar, extensible y con tecnología GPS, lo que permite que el animal sea monitoreado de una manera más precisa. “El huemul tuvo por estos días un track de desplazamiento desde el sector de Falkner hacia los cerros circundantes a la ciudad de San Martín de los Andes y ahora bajó hasta el límite urbano. Personal del parque Lanín, los agentes de fauna de Neuquén y la Policía han hecho un excelente trabajo y lograron que el joven Newenche se metiera en un lugar seguro, con una valla alta, y está a resguardo en un espacio grande”, indicó hoy a LA NACION Eduardo Arias, director del Departamento de Vida Silvestre de la Fundación Huilo Huilo, que está viajando con un equipo técnico hacia la localidad neuquina.

La idea es trasladar al ejemplar a un lugar más seguro, a un ambiente natural fuera de la ciudad que se definirá en las próximas horas. Arias sumó que era esperable que Newenche se paseara por San Martín de los Andes. “Los machos de esta especie, en esta época del año, se dispersan mucho. Él hibernó en el sector del lago Falkner y luego el collar GPS nos permitió seguir su recorrido. Este acercamiento al ejido urbano estaba proyectado, suponíamos que podía ocurrir en algún momento. Por eso fue clave cambiar el collar VHF por un GPS. Y también fue fundamental que todos los equipos de trabajo hayan articulado tan bien para responder frente a esta situación”, señaló.

Cuando este tipo de animales se acercan a centros urbanos –donde los perros pueden resultar una amenaza– pueden darse situaciones de riesgo, por el comportamiento de los huemules. “De todos modos, lo cierto es que en el tiempo que Newenche lleva en dispersión en el medio silvestre, ha logrado sortear con mucho éxito muchas presiones, tanto naturales como antrópicas. Eso habla de una especie muy resiliente, que es capaz de sobrellevar estas dificultades. No es lo ideal, pero todos tenemos que ir propiciando las condiciones para que la especie pueda regresar al medio silvestre, en línea con el trabajo que realizan desde Parques Nacionales con el control de plantas exóticas, con el trabajo con las comunidades y demás”, subrayó Arias.

Las autoridades consiguieron conducirlo a un predio vallado

Tal como indicaron los expertos, los huemules machos que comienzan su dispersión, a los 2 o 3 años de vida, suelen ser bastante confiados. “Esa es una de las cosas que ha puesto a esta especie al borde de la extinción. Es un cérvido muy atípico que no le teme al ser humano. Muchas veces eso lo termina acercando a lugares poblados y ahí se presenta un problema con los perros de libre deambular”, advirtió Arias.

De hecho, en las últimas horas desde el parque Lanín armaron una gran campaña para pedirles a los vecinos de San Martín de los Andes que mantengan a sus perros encerrados. “Los perros sueltos o que salen del domicilio representan uno de los principales riesgos para el huemul: pueden perseguirlo, morderlo, estresarlo y provocar que corra hacia calles o zonas de mayor peligro”, dijeron desde el área protegida.

Y añadieron: “Si lo ve, no se acerque. No lo siga, no intente arrearlo ni ayudarlo a moverse. Mantenga distancia y evite ruidos, corridas o aglomeraciones. La colaboración de la comunidad es clave: perros encerrados, distancia y aviso inmediato”.

El retorno

Hace algunos años, en el Parque Nacional Lanín comenzaron a trabajar fuertemente para favorecer el retorno de los huemules –ausentes en esa zona desde hace 30 años– a través de un proyecto que busca complementar lo que desde 2005 se viene realizando en la Reserva Biológica Huilo Huilo de Chile. Allí lograron criar y reinsertar huemules en la Región de los Ríos, donde se había extinguido.

Para su conservación, la Fundación Huilo Huilo capturó inicialmente a dos ejemplares de huemul (Hippocamelus bisulcus) y los liberó en 70 hectáreas de bosque y matorral nativo dentro de esa reserva. Ya a fines de 2005 consiguieron que naciera la primera cría en un ambiente controlado. Y en 2016, la fundación consiguió otro hito: lograr la primera reintroducción de la especie. Ese año el huemul volvió a habitar en vida silvestre en la Región de los Ríos tras 30 años de su extinción en la zona.

Con esa experiencia como faro, en el Parque Nacional Lanín intensificaron en los últimos tres años uno de los objetivos prioritarios, que es la erradicación de ganado bagual, es decir, animales sin caravanas ni marcas que se volvieron salvajes. Y esos trabajos mostraron resultados positivos en la recuperación del ambiente en la zona del lago Queñi: es allí donde apareció Newenche en febrero pasado.