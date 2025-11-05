Viaje hacia la libertad: el intenso operativo para proteger a Newenche, el huemul que regresó a su hábitat natural

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Newenche, el joven huemul que es monitoreado desde el verano pasado tras cruzar por sus propios medios desde Chile, deambuló ayer la Ruta de los Siete Lagos, cerca de Villa Traful.

El registro del animal activó la custodia de la Policía de Neuquén, personal de los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi y otros equipos de protección ambiental. “Esta intervención responde al compromiso de preservar intacta su condición de vida silvestre, evitando cualquier alteración en su comportamiento o hábitat”, advirtieron las autoridades. Además, solicitaron “encarecidamente a toda la población y a los visitantes reducir la velocidad, no transitar con mascotas, respetar la señalización, no detenerse en lugares no permitidos y alertar de inmediato al personal de Parques Nacionales ante la presencia del animal o cualquier situación de riesgo”.

Newenche tiene un valor inigualable para quienes trabajan por la conservación de la vida silvestre en Chile y la Argentina. En febrero pasado y luego de 30 años de ausencia, fue el primer huemul –una de las dos especies de ciervos nativos de los bosques andinos patagónicos– en regresar al territorio del Parque Nacional Lanín. El ejemplar cruzó desde Los Ríos, en Chile, hacia la Argentina y fue observado en los alrededores del lago Queñi, unos 50 km al oeste de San Martín de los Andes.

“Esto marca un hito importantísimo en la conservación de esta especie emblemática de la región andina. Esta importante noticia para el mundo de la conservación de una especie en riesgo, ha sido posible gracias a un trabajo conjunto entre la Reserva Biológica Huilo Huilo (a través de su Centro de Reproducción y Reintroducción del Huemul, liderado por su Fundación Huilo Huilo) y agentes del Parque Nacional Lanín”, indicaron en ese momento desde el parque.

Hace unas semanas, Newenche fue capturado con el fin de reemplazar su collar transmisor y continuar su seguimiento satelital, en el marco de una acción conjunta entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la Fundación Huilo Huilo de Chile, la Fundación Rewilding Argentina y otros organismos colaboradores.

Un huemul en la ruta 40

Recorridos

El joven huemul nació en noviembre de 2023 en la Reserva Biológica Huilo Huilo, ubicada en Chile, y en enero de 2025 inició su desplazamiento natural hacia el Parque Nacional Lanín. Desde allí continuó su recorrido hacia el Parque Nacional Nahuel Huapi.

A partir del cruce de la frontera, equipos de la Fundación Huilo Huilo y la APN comenzaron un trabajo conjunto de seguimiento mediante radiotelemetría, recorridas de campo y registros de cámaras trampa. El seguimiento del ejemplar permitió conocer su ruta, sus patrones de movimiento y las zonas utilizadas dentro del corredor biológico, aportando información valiosa para la conservación de la especie.

“El reciente procedimiento, realizado bajo protocolo autorizado, fue rápido y cuidadoso, permitiendo al animal volver a desplazarse con normalidad en poco tiempo. El nuevo collar, extensible y con tecnología GPS, permitirá realizar un seguimiento satelital en tiempo real del ejemplar complementado con observaciones de campo, mejorando el monitoreo y la capacidad de respuesta ante posibles riesgos, como cruces de rutas o acercamientos a zonas habitada”, señalaron desde la APN a fines de octubre.

Trabajo

Hace algunos años, en el parque Lanín comenzaron a trabajar fuertemente para favorecer el retorno de los huemules a través de un proyecto que busca complementar lo que desde 2005 se viene realizando en la Reserva Biológica Huilo Huilo de Chile. Allí lograron criar y reinsertar huemules en la Región de los Ríos, donde se había extinguido.

Para su conservación, la Fundación Huilo Huilo capturó inicialmente a dos ejemplares de huemul (Hippocamelus bisulcus) y los liberó en 70 hectáreas de bosque y matorral nativo dentro de esa reserva. Ya a fines de 2005 consiguieron que naciera la primera cría en un ambiente controlado. Y en 2016, la fundación consiguió otro hito: lograr la primera reintroducción de la especie. Ese año el huemul volvió a habitar en vida silvestre en la Región de los Ríos tras 30 años de su extinción en la zona.

Con esa experiencia como faro, en el Parque Nacional Lanín intensificaron en los últimos tres años uno de los objetivos prioritarios, que es la erradicación de ganado bagual, es decir, animales sin caravanas ni marcas que se volvieron salvajes. Y esos trabajos mostraron resultados positivos en la recuperación del ambiente en la zona del lago Queñi: es allí donde apareció Newenche en febrero pasado.

Ahora que el joven huemul cruzó la ruta 40 entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, todos los esfuerzos están puestos en protegerlo, reducir sus amenazas y permitir que siga su viaje en libertad por tierras cordilleranas. Eduardo Arias, director del Departamento de Vida Silvestre de la Fundación Huilo Huilo, explicó hoy a LA NACION: “Newenche hibernó en ese sector y ahora se acercó a la ruta. Los huemules comienzan a moverse más cuando pasa el invierno, con las temperaturas más altas. Y él en su condición de macho juvenil, dispersa bastante. En ese sentido, el cruce de la calzada fue algo fortuito, porque por lo general se ha mantenido en lugares mucho más boscosos”.