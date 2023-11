escuchar

Aerolíneas Argentinas apostó por un nuevo diseño para los uniformes de sus empleados y los presentó hoy en un acto en el Aeroparque Jorge Newbery, en el edificio corporativo de la línea de bandera.

El nuevo diseño estuvo a cargo de Benito Fernández y Ricky Sarkany, quienes impulsaron el uso de piezas cómodas y modernas tanto para el personal de tierra como el de aire, pero siempre con la predominancia de los colores que distinguen a la marca y que son los mismos que representan al país.

A la presentación fue invitada la prensa, trabajadores de Aerolíneas, autoridades aeronáuticas, directivos e influencers. Además contó con la participación de Pablo Ceriani, presidente de la línea aérea.

Sarkany, Ceriani y Fernández, en la presentación de los uniformes Santiago Cichero/AFV

El concepto que siguieron los diseñadores fue: “El mundo moderno pide un uniforme moderno”.

En los uniformes de vuelo predomina el celeste y el blanco, colores que aparecen en los fuselajes de los aviones de la línea aérea. Mientras que el azul y blanco representarán al personal de tierra.

Los pilares que eligió Fernández, que estuvo a cargo del diseño del nuevo uniforme, fueron la identidad de marca y la comodidad. Además decidió mantener el pañuelo característico.

Para trabajar en el nuevo diseño se realizó una encuesta de satisfacción asociada al uniforme actual, que arrojó que más del 70% de quienes trabajan en la compañía estaban de acuerdo en realizar un cambio que les permitiría realizar sus tareas de manera más cómoda.

En cuanto al calzado, que fue diseñado por Sarkany, se optó por unas zapatillas. El producto final resultó en una pieza versátil, con estilo propio y confortable. El nuevo uniforme implica además una reducción en el número de piezas, pasando de 9 a 6.

Los galones en los trajes fueron reemplazados por pines, los cuales distinguen las posiciones y los rangos de los trabajadores. Según explicaron, esto permite una reducción de costos y uso de materiales.

Las zapatillas que diseñó Sarkany Santiago Cichero/AFV

Ceriani expresó: “Este uniforme da cuenta de lo que queremos ser y de lo que somos. Por un lado, una línea aérea moderna que se adapta a los cambios sociales y las nuevas formas de volar, sin perder la elegancia clásica que caracteriza a Aerolíneas Argentinas. De alguna manera, representa exactamente este momento de la empresa, en el cual se han realizado cambios que nos han permitido crecer sin perder nuestra esencia”.

Por su parte, Sarkany explicó: “En la pandemia todos nos dimos cuenta de lo importante que es la comodidad. Independientemente también de ser protagonistas, de tener justamente algo que nos diferencie de los demás. Sería muy fácil diseñar algo en base a lo que se hizo con una pequeña modificación y entonces sería lo normal, pero no tendría que ver con el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento donde privilegiamos la comodidad. Fue entonces cuando empezamos a trabajar y tuvimos justamente el apoyo incondicional de toda la gente de Aerolíneas Argentinas que nos permitió realizar algo totalmente disruptivo. Disruptivo, pero lógico”.

Y Fernández completó: “Me parecía que el sin género –la normalización en el uso de pantalones y zapatillas para todos– empezaba a tratar temas que más allá del diseño teníamos que empezar a incorporar como país. En un punto estamos dando un paso adelante. No lo digo por mí, no lo digo por el diseño. Habrá gente que le guste, habrá gente a la que no le guste. Pero en cuanto a lo conceptual, desde las zapatillas de Ricky, me parece que estamos dando un paso adelante en lo que se viene. Tal vez es difícil de entender, pero cambiamos en todo, no solamente había que cambiar el diseño, sino que había que cambiar muchos conceptos”.

El costo de los nuevos uniformes

Voceros de Aerolíneas indicaron: “Todavía no se inició el proceso de licitación en donde veremos cuáles son las ofertas de los posibles proveedores de los uniformes, ésta se va a realizar durante 2024. Hoy se realizó únicamente la presentación del diseño de los uniformes”.

Y agregaron: “Se supone que habrá una reducción de costos en relación al de la producción de uniformes actual, porque las nuevas piezas tienen seis ítems menos que los actuales: son más simples, tienen menos prendas”.