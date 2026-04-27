Hay alerta naranja y amarilla por vientos y lluvias para este lunes 27 de abril: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por vientos y lluvias para este lunes 27 de abril. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa precisó que en algunas zonas se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por vientos rige en la costa este de la provincia de Buenos Aires, desde General Lavalle hasta General Alvarado. En esa zona se prevé que el área sea afectada por intensos vientos del sudoeste, con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora o incluso los 100 kilómetros por hora de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 27 de abril SMN

Por su parte, la alerta amarilla por vientos también alcanza a la provincia de Buenos Aires, pero en este caso a la parte sur y el centro de la misma. Allí se esperan vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 65 kilómetros por hora.

Además, se publicó una alerta amarilla por lluvias en la costa este de la provincia de Buenos Aires, en este caso abarca desde General Alvarado hasta la costa de Tres Arroyos. El SMN indicó que el área será afectada por lluvias y chaparrones intermitentes de variada intensidad, con ocasional granizo pequeño. No se descartan tormentas aisladas y se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

Frente a este escenario, el SMN recomendó, ante la alerta naranja por vientos, seguir las indicaciones de las autoridades, salir solo si es necesario y asegurar objetos que puedan ser arrastrados, además de evitar refugiarse debajo de estructuras inestables y preparar un kit de emergencia con elementos básicos. En tanto, por la alerta amarilla por lluvias, sugirió evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y alejarse de zonas inundables, además de cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en el hogar.

El tiempo en CABA

Para este lunes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 18°C y una mínima de 7°C. Durante la mañana se prevé un escenario ventoso, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora, mientras que el cielo estará algo nublado al mediodía y parcialmente nublado por la tarde y la noche. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada ni tampoco para el martes.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se anticipa una máxima de 16°C y una mínima de 7°C. Al igual que en la Ciudad, el día comenzará ventoso, con ráfagas que pueden alcanzar los 69 kilómetros por hora, y luego se presentará algo nublado al mediodía y parcialmente nublado por el resto de la jornada. Para el martes se prevé una suba de la temperatura.

En Córdoba se espera una máxima de 17°C y una mínima de 8°C; en Tucumán, 16°C y 11°C; en Santa Fe, 17°C y 9°C; en Entre Ríos, 17°C y 8°C; en Jujuy, 15°C y 10°C; y en Salta, 16°C y 10°C.

Asimismo, en Misiones la temperatura alcanzará los 20°C, con una mínima de 14°C; en La Rioja, 20°C y 11°C; en Santiago del Estero, 17°C y 11°C; en San Luis, 17°C y 1°C; en San Juan, 18°C y 3°C; en Mendoza, 17°C y 2°C; en Río Negro, 13°C y 8°C; en Chubut, 14°C y 4°C; y en Santa Cruz, 10°C y 4°C.