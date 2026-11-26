Encontraron el cuerpo de un joven de 19 años que había desaparecido en Dique Luján
Nicolás Daniel Pereyra se había arrojado al agua mientras estaba junto a dos amigas; Defensa Civil confirmó su identidad
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Las autoridades comenzaron este miércoles por la tarde un operativo para dar con el paradero de un joven de 19 años que se había arrojado al agua del Canal Villanueva, en el partido bonaerense de Tigre. A menos de 24 horas de búsqueda, Defensa Civil confirmó a LA NACION el hallazgo del cuerpo; la víctima fue identificada como Nicolás Daniel Pereyra.
Desde el municipio detallaron que el joven se encontraba en las inmediaciones de Dique Luján junto a dos amigas cuando fue visto por última vez. Según el testimonio de las dos jóvenes, se habría arrojado al agua para refrescarse y habría sido llevado por las fuertes corrientes del río.
En el lugar se hicieron presentes Prefectura Naval, a cargo del cabo Agustín Pascual Lescano; Defensa civil, a cargo de Mauricio Santos; y agentes de la policía local. Además de dar inicio al operativo, solicitaron la asistencia del servicio de emergencias de salud para las dos jóvenes, que se encontraban en estado de shock.
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