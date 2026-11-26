Una mujer argentina de 36 años murió ahogada este miércoles por la tarde en Punta del Este, en la playa Chihuahua, ubicada en el departamento uruguayo de Maldonado. La víctima, oriunda de la localidad entrerriana de Viale, se encontraba en el agua junto a un hombre que sería su pareja. Ambos fueron rescatados, pero la mujer no logró recuperarse pese a las maniobras de reanimación que le practicaron las autoridades y el personal médico.

Según consignaron medios locales, todo comenzó cerca de las 13.30, cuando el servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertó sobre dos personas que se estaban ahogando en la playa. Ante el aviso, personal de Prefectura se desplazó al lugar por vía terrestre y por vía marítima en una lancha.

Playa Naturista Chihuahua, Uruguay @municipiodemaldonado

Al arribar, el personal policial constató que los dos afectados ya habían sido sacados del agua con ayuda de los bañeros y otras personas que se encontraban en el lugar. El hombre, también de 36 años, se encontraba en buen estado, mientras que la mujer estaba inconsciente y fue sometida a maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La víctima no logró recuperar el conocimiento en ningún momento y las maniobras continuaron hasta el arribo de la emergencia móvil de Cardiomóvil, cuyo personal médico constató la muerte de la mujer minutos más tarde.

Dos ahogados en Mendoza

Un accidente en Mendoza en el que un hombre murió ahogado tras tirarse al canal Cacique Guaymallén para rescatar a su hijo terminó en doble tragedia. Una hora después de encontrar el cuerpo del hombre, las autoridades hallaron muerto al menor de edad que había caído en primer lugar en el cauce del agua.

El hecho ocurrió a la altura de la intersección de calles Pueyrredón y San Martín, en la localidad de Luján de Cuyo. Durante todo el tiempo que se extendió el operativo trabajaron diversas dotaciones de Bomberos de Luján y Policía científica.

El padre, identificado por los medios locales como José Gelvez, era camillero del Hospital Español de Mendoza desde hacía 15 años. Su hijo, llamado Alexis, tenía 8 años. Según el relato de testigos, cuando el hombre notó que el niño se había caído al agua, se tiró detrás de él para rescatarlo. Sin embargo, el fuerte caudal de las corrientes terminó por arrastrarlos a ambos.

El padre, José Gelvez, y su hijo Alexis

Diario Uno consignó que Gelvez y la madre del niño, Leonela Lizardi —también enfermera y exempleada del Hospital Español— estaban separados, por lo que el menor estaba de visita en la casa de su padre. Si bien no hay detalles sobre cómo se originó el accidente, el personal que trabaja en el caso confirmó que ambos cuerpos fueron encontrados a pocos metros del lugar.

Tras confirmarse la muerte de ambos, Leonela Lizardi publicó un video que reúne fotos y escenas cotidianas de ella con su hijo, Alexis José Gelvez, quien estaba dentro del espectro autista, y recibía terapias y cuidados especiales.

Además, acompañó la publicación con una canción de Abel Pintos cuya letra incluye frases como “mi ángel de la eternidad” y “tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza”. Junto a este contenido, la mujer expresó: “Te amo, mi pequeño regalo de Dios. Él te llamó antes, pero esperame, yo iré”.