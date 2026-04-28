Buscan a dos pescadores que se metieron en el Río de la Plata y no regresaron

Prefectura Naval Argentina (PNA) lleva adelante un operativo para dar con el paradero de Alcides Ledesma, paraguayo de 47 años, y José Luis, argentino de 45, dos pescadores amigos que se metieron al Río de la Plata a la altura de la localidad bonaerense de Villa Domínico este domingo por la tarde y no volvieron. “El bote tenía un motor y pensamos que falló y los arrastró; tenían un solo remo y había mucho viento”, dijo la hija de uno de los hombres.

Lucas, que fue testigo del momento en que la embarcación desaparecía de la vista, contó en diálogo con LN+ que ese día “se levantó un viento bárbaro” y denunció que, pese a que alertó a efectivos policiales que se encontraban en una garita que hay en la zona, “los tenían a la vista, pero no hicieron nada”. “A 40 minutos de haber alertado, la embarcación ya no se veía”, dijo.

Este domingo por la mañana, los hombres se acercaron hasta el denominado Parque del Río -un predio recreativo recuperado por la municipalidad de Avellaneda- en una camioneta Peugeot Partner blanca para pescar. Dejaron sus teléfonos en el auto y se adentraron en el cauce de agua con un bote gris. “Siempre hacen así. Se van a pescar y luego salen y luego repiten. Nunca se quedaron una noche entera”, contó Aldana.

Dos hombres salieron a pescar en Villa Dominico y nunca regresaron Captura LN+

Sin noticias de su pareja, la mujer de Ledesma radicó la denuncia por averiguación de paradero en la madrugada de este lunes en la comisaría 4a. de Avellaneda.

Buscan a dos pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata, a la altura de Villa Domínico, este domingo por la tarde. @alduu889

Buscan a dos pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata, a la altura de Villa Domínico, este domingo por la tarde. @alduu889

“La última vez que lo vi fue el viernes. Pasé a visitar a él y a mi mamá. Le encanta la paz que le da pescar, la tranquilidad. Es un hobby”, agregó Aldana. “Nos dicen que los están buscando por aire y por agua, incluso por las costas de Quilmes y de La Plata. Tenemos que esperar, nos dicen que nos van a avisar”, agregó la joven sobre el operativo. Ese domingo por la tarde, fuertes ráfagas de viento comenzaron a azotar en la región metropolitana, situación que podría haber complicado la navegación para los pescadores.

Buscan a dos pescadores que se metieron en el Río de la Plata y no regresaron

Leo, sobrino de José Luis, que suele ir a pescar con su tío, dijo que “es feo cuando la marea te lleva y no podes salir”. “La marea sube muy rápido y te tira para donde ella quiere. Yo sé que están bien porque tienen chalecos y están seguros. Mi tía está muy mal, llorando. Es desgarrador”, contó el joven a LN+ y agregó que los hombres habrían hecho señales con luces desde la embarcación en el momento en que se estaban alejando de la costa.

Vista del dron de LN+ sobre la zona donde desaparecieron los pescadores

“La Autoridad Marítima nacional montó rápidamente un amplio rastrillaje, del que participan, en condiciones meteorológicas adversas con presencia de ráfagas de viento, dos guardacostas, personal especializado y patrullas pedestres sobre la ribera”, informaron a LA NACION desde PNA.

Dos hombres salieron a pescar en Villa Dominico y nunca regresaron Captura LN+

El Parque del Río, ubicado sobre la costa de Villa Domínico, en Avellaneda, fue emplazado sobre un terreno frente a la costa y en el cual se instalaron espacios recreativos. Es un predio que le da continuidad a un proceso iniciado con la Eco Área, una reserva natural abierta como paseo al público en 2018, que reanudó la vinculación de la ciudad con el río.