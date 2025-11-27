Encontraron muerto a un hombre en el Dique 3 de Puerto Madero tras dos horas de búsqueda

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado esta mañana en el Dique 3 de Puerto Madero, luego de un operativo de búsqueda que se extendió por aproximadamente dos horas y movilizó a personal de la Policía de la Ciudad, Bomberos y Prefectura Naval Argentina.

Según las primeras versiones aportadas por un testigo, la persona se habría arrojado al agua desde las inmediaciones del Puente de la Mujer, indicaron a este medio desde la Policía de la Ciudad.

El episodio comenzó cerca de las 6.05, cuando un peatón dio aviso tras ver a alguien caer al agua. Esa alerta motivó el desplazamiento inmediato de personal de la Comisaría Vecinal 1E, que al llegar convocó a las unidades de rescate especializadas. En la zona se encontraron una camisa, un par de zapatillas y un par de medias que, de acuerdo con las fuentes policiales, pertenecerían a la víctima.

Los testigos que estaban en el área a esa hora coincidieron en la descripción del hecho: un joven de entre 25 y 35 años —según quienes lo vieron— se habría arrojado de manera voluntaria al dique. Esa información orientó desde el inicio las tareas de búsqueda, que comenzaron en superficie con patrullajes desde el borde y continuaron en el interior del dique con buzos y embarcaciones.

El operativo se desplegó con la participación de dos botes de la Prefectura Naval y equipos de buzos con trajes de neopreno, mientras Bomberos de la Ciudad colaboraban con maniobras de inspección desde distintos puntos del dique. Puerto Madero está dividido por espejos de agua de profundidad moderada y sin corriente, características que —según explicaron desde las fuerzas de seguridad— suelen facilitar el trabajo de los rescatistas, aunque las primeras búsquedas estuvieron condicionadas por la escasa visibilidad propia del horario.

Área de rastrillaje

Con el correr de los minutos, se amplió el área de rastrillaje hacia distintos sectores del Dique 3. El SAME permaneció en el lugar con móviles de emergencia preparados para intervenir en caso de que la persona fuera localizada en superficie. Sin embargo, los recorridos iniciales no arrojaron indicios concretos y las embarcaciones comenzaron barridos más profundos, coordinados desde los muelles internos.

El Puente de la Mujer en Puerto Madero Shutterstock

El clima de inquietud creció a medida que se extendía el operativo. Los equipos alternaban barridos paralelos y recorridos circulares, mientras Bomberos supervisaban la zona desde tierra firme. Las prendas encontradas en las inmediaciones del Puente de la Mujer fueron resguardadas para su análisis y mantenidas bajo custodia policial.

Finalmente, después de alrededor de dos horas de búsqueda, personal de la Prefectura Naval logró identificar un cuerpo sumergido. Los buzos procedieron a retirarlo del agua y trasladarlo hacia el muelle para las primeras verificaciones correspondientes.

El operativo generó sorpresa entre las personas que circulaban por Puerto Madero durante las primeras horas del día. La presencia de móviles policiales, Bomberos, Prefectura y equipos de emergencia modificó la dinámica habitual de la zona, que suele tener movimiento constante desde temprano.

Hasta el momento no trascendió la identidad del hombre y la investigación sigue en curso. La fiscalía en turno ordenó revisar las cámaras de seguridad del sector y resguardar las prendas halladas en las inmediaciones del Puente de la Mujer para incorporarlas a la causa. También se dispuso la realización de pericias para reconstruir la secuencia previa al hallazgo y determinar con precisión cómo fue el ingreso al agua.