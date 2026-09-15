Encontraron un zorro en un patio en Pinamar y debieron llamar a rescatistas para liberarlo en el bosque

La Fundación Ecológica Pinamar informó que logró devolver con éxito a la naturaleza a un ejemplar de zorro que había aparecido repentinamente en el patio de una vivienda de ese punto turístico del partido de Pinamar.

El ejemplar rescatado de una casa de la Costa

De acuerdo a la información que fue difundida en la red social Instagram, el animal se encontraba en el terreno de una casa de Ostende.

Aunque estaba bien de salud, el zorro había quedado prácticamente encerrado en un patio donde había muchos perros y niños. Por eso se decidió poner a resguardo no solo al zorro, sino a las personas que estaban en el mismo predio.

El material audiovisual que acompaña la publicación de la Fundación muestra al animal moviéndose sin dificultades y retrata el momento exacto en que es devuelto al bosque.

En este procedimiento intervino el personal de la fundación, un etólogo especializado en el comportamiento animal y vecinos que colaboraron con elementos y ayuda para concretar la liberación del zorro en su ambiente natural.

Una vez revisado y descartado cualquier peligro para su salud, el zorro que permanecía en una jaula, fue llevado hacia la zona boscosa de Pinamar, y allí una persona procede a la apertura del habitáculo.

Seguidamente se observa al zorro que, primero, se desplaza rápidamente y, luego, aminora la velocidad y se pierde entre los pinos, en un día soleado que deja ver el color de su pelaje.

El rescate de un zorro en Pinamar, que fue devuelto a su hábitat

Cómo se hizo el rescate

El texto de la publicación indica que en los primeros intentos, el dueño de la propiedad no obtuvo respuestas de las instituciones a las que contactó para pedir ayuda con el animal en su patio. Entonces la fundación se puso en contacto con un etólogo y se consiguió el permiso de traslado de Fauna de la Provincia.

“Al verlo confirmamos que estaba sano, atento, activo y con perfecta movilidad. Lo traslocamos al bosque, donde estará en un entorno más seguro”, contaron desde el organismo.

Los momentos previos a la liberación en el bosque

Qué hacer si se encuentra un animal silvestre

Cabe aclarar que existen algunas recomendaciones ante la presencia de fauna silvestre, y la sugerencia principal a la población es proteger al animal, respetando su espacio y sus hábitos naturales.

A continuación figura un serie de consejos útiles para manejarse en presencia de un animal que no está domesticado:

No dejar agua ni comida de manera artificial.

No dejar comida de mascotas en el exterior y bolsas de basura al alcance de fauna silvestre.

Mantener siempre una distancia prudencial.

Evitar intervenir innecesariamente en sus rutinas.