Entre ellos, Fernán Quirós: quiénes son los cuatro médicos con “labor meritoria” reconocidos como Maestros en su disciplina

Un médico internista, un cirujano pediátrico y dos infectólogos fueron reconocidos con el Premio Maestro de la Medicina Argentina en una ceremonia que se realizó en la Academia Nacional de Medicina (ANM) en la 49° edición de esta entrega. Se trata de Fernán Quirós, ministro de Salud porteño; Cristóbal Papendieck, especialista en síndromes vasculares pediátricos; Silvia González Ayala, infectóloga pediatra, y Hugo Pizzi, infectólogo y epidemiólogo.

Cada año, La Prensa Médica Argentina –revista fundada en 1914– reconoce así a profesionales que un jurado considera que poseen “una trayectoria destacada” que los consagra como “referentes y ejemplos para las futuras generaciones”.

Como cada año, la ceremonia de entrega del Premio Maestro de la Medicina Argentina se realiza en la Academia Nacional de Medicina Gentileza La Prensa Médica Argentina

La ceremonia fue este miércoles en el Aula Magna de la ANM. Los cuatro nuevos Maestros de la Medicina Argentina recibieron una medalla y una placa que los acredita como tal. “Es pura emoción. Para mí, fue inesperado”, dijo Pizzi a LA NACION esta tarde, al arribar a la ciudad de Córdoba. Es profesor titular plenario e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). “Enseñar es una tarea maravillosa”, señaló.

La presentación de los galardonados recorrió la trayectoria de cada uno de ellos. Las palabras de Luis Sarotto, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital de Clínicas y profesor titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fueron especialmente “emotivas” para el infectólogo, según repasó. “Dijo algo que no tenía presente: que era el médico con más premios en la ANM por trabajos de investigación sobre zoonosis. Mientras lo escuchaba, recordé a ese joven médico del interior y, realmente, me conmovió. Es probable, también, que la edad me esté haciendo más sensible”, repasó.

Hugo Pizzi

Quirós, que se incorporó a la ANM como miembro de número en diciembre pasado, destacó a las “tres personalidades argentinas” con las que compartió la distinción este año al recibir el premio. Carlos Damin, director del Hospital Fernández y galardonado por La Prensa Médica Argentina en la edición 2020-2021 del premio, le entregó la distinción.

“Me siento honrado de poder acompañar y estar junto con ellos en esta valoración y, sobre todo, poner foco en lo que significa que ofrezcan el reconocimiento de Maestro de la Medicina –expresó Quirós–. Porque ‘maestro’ es la persona que es capaz de entregar lo que tiene: el conocimiento, los valores, la forma de proceder, la forma de enfrentar al desconocimiento y al conocimiento científico. Pero su recuerdo también es el de una persona que es capaz de construir equipos y que, horizontalmente en el trabajo cotidiano, es capaz de aprender de sus propios compañeros. El maestro es una persona que representa un proceso colectivo de aprendizaje, nunca es la historia de un sujeto solamente”.

Carlos Damin, director del Hospital Fernández, le entregó el premio a Fernán Quirós, que lo recibió junto a su esposa, Silvana Figar Gentileza Ministerio de Salud de la ciudad

González Ayala, doctora en Medicina y especialista en infectología pediátrica, recibió el premio de manos de Jorge Neira, presidente de la ANM, y Ariel López, director de La Prensa Médica Argentina.

Fue profesora titular de la cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional La Plata (UNLP), integró la Comisión Nacional de Inmunizaciones y, actualmente, es profesora titular de Infectología de la Universidad Católica de La Plata (Ucalp).

Silvia González Ayala recibió el galardón de manos del presidente de la Academia Nacional de Medicina, Jorge Neira (derecha), y el director de la revista La Prensa Médica Argentina, Ariel López Gentileza La Prensa Médica Argentina

Es, además, consultora referente en enfermedades infecciosas y miembro del Comité Institucional de Revisión de Protocolos de Investigación del Hospital de Niños Sor María Ludovica. Presidió, además, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (Sadip) y consultora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Papendieck es cirujano pediátrico reconocido internacionalmente por su trabajo en enfermedades vasculares raras en chicos y adolescentes. Presidió la Sociedad Internacional de Linfología (ISL, por su nombre en inglés) y, en la actualidad, es copresidente del Comité Asesor del órgano ejecutivo de la entidad.

El cirujano infantil Cristóbal Papendieck (dreecha), al recibir el premio del decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Salvador, Daniel Martínez. Gentileza La Prensa Médica Argentina

La Universidad del Salvador (USAL) destacó el galardón de uno de sus graduados de las primeras promociones de la carrera de Medicina. Papendieck fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas y llegó a ser rector de la USAL. Daniel Martínez, actual decano de Medicina de la universidad, le entregó el reconocimiento de Maestro de la Medicina Argentina.

Ricardo Losardo, director asociado de La Prensa Médica Argentina y miembro del jurado, cerró el acto. “Este premio se entrega anualmente desde 1977 a personalidades que se hayan destacado en sus disciplinas por sus méritos científicos y éticos”, expresaron desde la editorial de una de las revistas médicas más antiguas del país. “Es a modo de consagración a una trayectoria por la labor meritoria de toda una vida dedicada a la medicina, con un ejercicio de la profesión con criterio científico y humanístico, junto con capacidad de formación de discípulos en las áreas asistencial, docente e investigativa”, concluyeron.